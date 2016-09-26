﻿رئيس «أرامكو»: سوق النفط تتحسن لكنها تبقى ضعيفة

دبي – أ ف ب: قال امين الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية» العملاقة للنفط أمس الإثنين ان السوق النفطية تتحسن من أدنى مستوياتها لكنها تبقى ضعيفة.

وتابع الناصر، الذي كان يتحدث في مؤتمر في دبي، ان الاستثمارات في القدرة الإنتاجية للنفط والغاز حول العالم «ألغيت أو أرجئت» ما ادى إلى ابطاء العرض لا سيما للنفط الصخري الاميركي.

وأكد ان أسواق النفط «تتجه نحو إعادة التوازن» رغم التقلبات، وأشار إلى «إمكان تحسن الأسعار مع الوقت»، لافتا مع ذلك إلى ان تلك التقلبات «قد تظل حاضرة في المستقبل القريب».

من جهة اخرى حدد الناصر العام 2018 مهلة لإدراج حصة صغيرة من «أرامكو» في البورصة، ما يشكل منعطفا استراتيجيا للشركة العملاقة التي تتولى مجمل إنتاج الخام السعودي.قال الناصر ان «أرامكو» التي تاتي في صلب خطة «رؤية السعودية 2030» التي كشفت عنها المملكة في نيسان/ابريل، لتنويع موارد اقتصادها وتقليص اعتمادها على النفط، تبحث في «ادراج اسهمها في البورصة السعودية وربما في الخارج بحسب الدراسات الجارية»، مضيفا ان الهدف حاليا هو إتمام ذلك مع العام 2018.

وتقضي خطة الحكومة السعودية بالتنازل عن 5 في المئة من أسهم ارامكو لتشكيل صندوق سيادي بقيمة الفي مليار دولار.