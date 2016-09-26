﻿استبعاد توصل كبار منتجي النفط إلى اتفاق لتثبيت الإنتاج

باريس – أ ف ب: استبعد خبراء أن تتوصل أبرز الدول المنتجة للنفط، التي تعقد غدا الاربعاء اجتماعا غير رسمي في العاصمة الجزائرية، إلى اتفاق لتجميد الإنتاج ورفع سعر الخام، إلا اذا حصلت مفاجآت، معتبرين أن أقصى ما يمكن التوصل اليه هو اتفاق على ضرورة استقرار السوق.

وقال ديدييه حسين، رئيس منظمة البحوث «اي.اف.بي.اي.ان»، ان «التوصل إلى اتفاق لتجميد الإنتاج يكون موضع قبول الجميع، سيكون امرا مفاجئا»، مضيفا «ان ما يتوقعه المحللون اكثر هو نوع من التوافق مهدىء نسبيا حول ضرورة مواصلة متابعة السوق (..) واستقرار الإنتاج وذلك دون اجراءات الزامية او خصص محددة».

نتيجة ذلك ستسجل حركة مفاجاة مؤقتة في الاسعار كما حدث عند الاعلان في ايلول/سبتمبر عن تعاون بين روسيا -غير العضو في «أوبك» – والسعودية من اجل استقرار السوق.

ولم يتخذ اهم منتجين عالميين للنفط في العالم أي إجراء للتصدي لفائض العرض الذي يؤدي إلى هبوط الأسعار منذ منتصف 2014، بسبب زيادة إنتاج محروقات الغاز الصخري (الشيست) الامريكية من جهة، واستراتيجية الدول المصدرة للنفط القائمة على الإنتاج باقصى الطاقة للحفاظ على نصيبها من السوق من جهة أخرى.

وسعى الأمين العام لـ»أوبك»، النيجيري محمد باركيندو هو أيضا إلى تخفيف التوقعات من اجتماع الجزائر، مؤكدا ان الاجتماع المقرر في 28 ايلول/سبتمبر على هامش منتدى دولي للطاقة في الجزائر لن يكون سوى مجرد «لقاء تشاوري».

كانت روسيا ودول «أوبك»، التي تدفع اقتصاداتها ثمنا كبيرا لانهيار أسعار النفط، فشلت في نيسان/ابريل في الدوحة في التوصل إلى تجميد منسق للإنتاج بسبب غياب اتفاق بين طهران والرياض.

وبالتأكيد فإن الظرف اليوم يبدو ملائما اكثر لتوافق. فالسعودية وروسيا الحاضرة أيضا في الجزائر تضخان النفط بمستويات غير مسبوقة او قياسية تقريبا، ما من شأنه ان يسهل القبول بوضع سقف للإنتاج.

كما ان إيران لينت قليلا موقفها، فإنتاجها المقدر من الوكالة الدولية للطاقة بـ3.6 مليون برميل يوميا في آب/اغسطس، قريب من مستوى إنتاجها قبل العقوبات الدولية (اربعة ملايين برميل يوميا) الذي تطمح إيران للعودة اليه، كما ان رفعه اكثر يبدو معقدا بسبب نقص الاستثمارات.

وفي الإجمال انتجت «أوبك»، بحسب الوكالة الدولية للطاقة، 33.47 مليون برميل يوميا الشهر الماضي، بزيادة 930 ألف برميل يوميا بالقياس السنوي. ويشكل إنتاج المنظمة نحو ثلث الإنتاج العالمي من الخام.

وبحسب وكالة بلومبرغ فإن السعودية أبدت استعدادها لخفض إنتاجها، شرط ان تجمد إيران إنتاجها عند مستواه الحالي. لكن هذا التنازل المتبادل الذي غذى التكهنات في السوق يمكن ان يصطدم بالتنافس الحاد المستمر بين البلدين داخل «أوبك».

وقال اوليفييه إبير، رئيس المجلس الفرنسي للطاقة «اوبك ، في الظرف الحالي، لم تعد موجودة، لان الخلافات السياسية بلغت حدا جعل الامين العام (للمنظمة) لا يكاد يسيطر على شيء».

وتبدي نيجيريا وليبيا ترددا إزاء الحد من الإنتاج، خصوصا وان البلدين اللذين يعانيان من صراعات داخلية، يضخان بمستويات أقل بكثير من طاقتهما الإنتاجية. واستأنفت ليبيا للتو صادراتها النفطية، على نطاق محدود.

وتعتبر روسيا خفضا محتملا للإنتاج بخمسة في المئة امرا «واقعيا». لكن بيار تيرزيان مدير نشرة (بتروستراتيجي) علق بانه «لم يسبق ابدا ان رأينا الروس حتى الان، يخفضون او يجمدون إنتاجهم. هم يعلنون ذلك لكن هل سيفعلون؟».

وبالنسبة للسعودية فإن ارتفاعا كبيرا لسعر النفط لا يخدم مصلحتها، فمن شان ذلك ان يحفز إنتاج الولايات المتحدة التي بعد ان كبحت إنتاجها بسبب تدني الاسعار، تتاقلم مع واقع الاسعار الجديد بفضل ابتكاراتها التكنولوجية.

وقال الخبير النفطي تييري بروس «إذا خفضتم الإنتاج، ترتفع الاسعار، وتستفيدون من ذلك قليلا لكن اخرين يستفيدون اكثر منكم».

ويشير ابير إلى وجود ميل كبير لتوقع إعادة التوازن للسوق، حتى ان كان ذلك سيحصل بتأخير اكثر من المتوقع، في 2017 بحسب الوكالة الدولية للطاقة.

وعادت الاسعار إلى التحسن منذ كانون الثاني/يناير وتتراوح حاليا حول 45 دولارا للبرميل، وهو سعر غيلر بعيد من معدل 50 إلى 60 دولارا الذي ترغب فيه بعض دول «أوبك».

ورغم كل ذلك يبدي وزير الطاقة الجزائري نور الدين بوطرفة تفاؤله، مشيرا إلى انه بامكان «أوبك» ان تعقد اجتماعا طارئا في الجزائر لاتاحة اتخاذ قرار.

واكد الوزير الجزائري ان دول اوبك مضطرة «لاتخاذ قرار» لوقف تدهور أسعار النفط.