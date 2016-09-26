﻿اتفاق بين أثينا ودائنيها على تركيبة قيادة صندوق الخصخصة اليوناني

أثينا – د ب أ: قالت صحيفة يونانية ان أثينا توصلت مع دائنيها الدوليين إلى تركيبة قيادات صندوق الخصخصة اليوناني الجديد.

وحسب صحيفة (كاثيمريني) في عددها الصادر أمس الاثنين فإن هذا الاتفاق جاء قبل تصويت البرلمان اليوناني اليوم الثلاثاء على إقرار حزمة إصلاحات اقتصادية جديدة، وأنه أزال إحدى العقبات الرئيسية أمام استمرار حصول أثينا على قروض بالغة الأهمية من المانحين.

وذكرت الصحيفة أن قيادة الصندوق ستضم ثلاثة ممثلين عن الحكومة اليونانية وإثنين عن الدائنين، وأن جميع الممثلين يمتلكون حق الاعتراض على قرارات الصندوق.

وأشارت الصحيفة إلى أن الدائنين وكلوا عنهم رجل الاقتصاد الإسباني ديفيد فيغارا والفرنسي جاك لو بيب، الذي كان من قبل ماعدا كبيرا للرئيسة الحالية لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد.

ومن المقرر أن يدير صندوق الخصخصة الجديد عملية بيع ممتلكات للدولة اليونانية وتأجيرها.

وعلى رأس هذه الممتلكات شبكات توزيع الكهرباء وشركات الغاز، وكذلك مطارات وغير ذلك من الشركات المملوكة للدولة.

ومن المنتظر أن يصوت البرلمان اليوم على حزمة إصلاح جديدة تشمل، إلى جانب صندوق الخصخصة، إجراءات تتعلق بالمعاشات والنظام الاجتماعي، وهي إجراءات يشترطها الدائنون داخل الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لتوفير المزيد من المساعدات المالية لليونان.

كما ستشمل هذه الحزمة إجراءات جديدة لملاحقة التهرب الضريبي.