﻿المدير السابق لصندوق النقد الدولي يمثل أمام القضاء الاسباني

سان فرناندو دي ايناريس (إسبانيا) – أ ف ب: جلس المدير السابق لصندوق النقد الدولي، رودريغو راتو، أمس الإثنين للمرة الأولى في قفص الاتهام في إسبانيا لمواجهة اتهامات بانه مسؤول عن «نظام فاسد لاختلاس اموال» عندما كان يعمل في بنك خاص.

وعند وصوله إلى المحكمة واجه وزير الاقتصاد الإسباني الأسبق سيلا من الشتائم، اذ ان نحو 15 متظاهرا كانوا يهتفون «لصوص» و»رعاع». وهم يتهمونه «بتدمير حياة» آلاف من صغار المدخرين والمساهمين في «قضية بنكيا» الكبيرة.

ودخل راتو (67 عاما)، الذي كان يحمل حقيبة، دون ان يدلي باي تعليق إلى المبنى الملحق بالمحكمة الوطنية الواقعة في ضاحية مدريد حيث يفترض ان تستمر المحاكمة حتى كانون الاول/ديسمبر.

وهو كان من اعمدة الحزب الشعبي اليميني الذي يقوده ماريانو راخوي والحاكم حاليا في إسبانيا. وقد شغل منصب نائب رئيس الحكومة في عهد خوسيه ماريا اثنار من 1996 إلى 2004، قبل ان يتولى ادارة صندوق النقد الدولي عام 2004.

وخلال عمله كمصرفي، بعد انتهاء عمله في صندوق النقد الدولي، في الفترة 2010 و2012، يعتقد انه أسهم في أكبر فضيحة مصرفية في تاريخ البلاد جسدها دخول «بنكيا» إلى البورصة في 2011 في ظروف شابتها شكوك في وقوع عمليات احتيال، ما دفع الدولة إلى تأميم هذه المجموعة المصرفية لتجنب إفلاسها.

وأدى ذلك إلى أزمة مصرفية استدعت عملية إنقاذ اوروبية عاجلة للقطاع المصرفي الإسباني تضمنت تقديم 41 مليار يورو من القروض.

ويمثل راتو امام القضاء لجزء واحد فقط من القضية هو ملف «بطاقات الإئتمان السرية».

ويحاكم راتو مع 64 مسؤولا آخر واعضاء في مجلسي ادارة «كاخا مدريد» ثم مصرف «بنكيا»، المجموعة التي ولدت من اندماج سبعة صناديق إدخار. وجميعهم متهمون بتسديد نفقات شخصية ببطاقات مصرفية «سرية» لا سقف لها وبدون مراقبة أو بيانات ضريبية.

وهذه النفقات تتراوح بين شراء وقود للسيارات إلى الاقامة في فنادق فاخرة، مرورا بشراء حقائب باهظة الثمن. وتتعلق القضية بحوالي 12 مليون يورو تم اختلاسها بين 2003 و2012. وينص محضر الاتهام على ان رودريغو راتو أبقى على «النظام الفاسد» الذي اقامه منذ عام 1999 ميغيل بليزا، الرئيس السابق لبنك «كاخا مدريد» ثم كرره في مصرف «بنكيا».

وراتو نفسه أنفق 99 ألف يورو خلال سنتين، لكنه اضطر إلى إعادتها قبل بدء المحاكمة. وقد طلبت نيابة مكافحة الفساد حكما بالسجن اربع سنوات ونصف السنة عليه وإعادة اكثر من 2،6 مليون يورو تعادل المبالغ التي تم اختلاسها خلال رئاسته.

وبين المتهمين الآخرين عدد من اعضاء الحزب الشعبي وشخصيات من نقابات واحزاب يسارية احدهم ممثل ممثل حزب «اليسار المتحد» المتهم بانه أنفق 456 ألفا و500 يورو.

ويمكن ان يصدر على بليزا اقسى حكم في هذه القضية، وهو السجن ست سنوات حسبما طلبت النيابة.

ومن سخرية القدر ان المفتش السابق في مصلحة الضرائب لم يذكر شيئا عن 436 الف يورو من المبالغ التي انفقها خلال سبع سنوات.

بطاقة صغيرة للسرقة

قال انطونيو ايرنانديز (65 عاما) الذي كان يقف خارج المحكمة مع متظاهرين آخرين ان «بليزا كان يكسب 3.5 مليون يورو كل سنة لكن كانت لديه +بطاقته الصغيرة+ ليسرق ما يشاء».

وأضاف سائق الشاحنة المتقاعد انه خسر الجزء الأكبر من مدخراته البالغة 36 الف يورو بسبب «كاخا مدريد» مثل آلاف المدخرين الآخرين الذي دمرهم شراء منتجات مصرفية مشكوك فيها.

وكانت صحيفة (ايلدياريو) الإلكترونية أول من كشف القضية في نهاية 2013، بعدما تلقت ثمانية آلاف رسالة إلكترونية تمت قرصنتها من بريد بليزا من قبل شبكة مواطنين منبثقين عن حركة «الغاضبين»

واثار نشر تفاصيل عن النفقات الخاصة للمصرفيين، من إقامات في فنادق فاخرة وشراء مجوهرات ومواد باهظة الثمن وسهرات في مراقص، استياء شديدا في بلد يواجه ازمة منذ 2008 ويخضع لسياسة تقشفية صارمة.

وقالت الصحافية بيرين كارينيو من الصحيفة نفسها «كل هذا بينما كانوا يقولون لنا انه على الإسبان شد الأحزمة لانهم ينفقون اكثر من قدراتهم».