﻿بنك «إنفستكورب» البحريني يستثمر 1.6مليار دولار في العقارات الأمريكية

دبي – الأناضول: أعلن بنك «إنفستكورب» البحريني أمس الإثنين وصول حجم استثماراته في قطاع العقارات الأمريكي إلى 1.6 مليار دولار خلال 12 شهراً.

وفي بيان وزعه على الصحافيين في دبي، قال البنك، وهو مؤسسة مالية متخصصة في الاستثمارات البديلة، ان بلوغ حجم استثمارته هذا الرقم خلال 12 شهرا يأتي في أعقاب استحواذ الذراع العقارية التابعة له على خمسة عقارات جديدة مخصصة للشقق العائلية، وخمسة أخرى لسكن الطلاب، في عدة أسواق عقارية كبرى في الولايات المتحدة.

وحسب مؤسسة «ريل كابيتال أناليتكس» العالمية، وهي شركة متخصصة في تحليلات وبيانات قطاع العقارات، احتل «إنفستكورب» المرتبة الأولى على مدى السنوات العشر الماضية كأكبر مستثمر خليجي خاص في القطاع العقاري الأمريكي.

وفي مطلع الأسبوع الماضي، استحوذ «إنفستكورب» على مبنى مكون من 41 طابقاً في مدينة سياتل في ولاية واشنطن بقيمة 223.5 مليون دولار.وبنك «إنفستكورب»، الذي يدير أصولاً استثمارية تبلغ قيمتها 10.7 مليارات دولار، يعمل من مكاتب له في كل من السعودية وقطر والبحرين ونيويورك والإمارات ولندن.

ويتوزع نشاط هذا البنك على ثلاث وجهات استثمار رئيسية هي: الاستثمار في المؤسسات في الولايات المتحدة وأوروبا والخليج، والاستثمار في العقارات في الولايات المتحدة، والاستثمار في صناديق التحوط حول العالم.