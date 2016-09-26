﻿ترجيح تأجيل موعد تشغيل مشروع سكك الحديد الخليجية

الرياض – د ب أ: توقع مسؤول خليجي تمديد موعد تشغيل مشروع سكك الحديد الخليجية الموحدة الذي يفترض أن يبدأ في 2018، وذلك بعد أن تعثرت بعض الدول في التجهيز مبكرا للمشروع.

ونقلت وسائل إعلام سعودية عن الدكتور يوسف العلي، وزير التجارة الكويتي، القول ان مشروع سكة الحديد الخليجية ما زال يجري العمل عليه، وعند اكتماله سيسهل كثيرا على الدول. لكنه أضاف أنه يوجد تفاوت بين الدول في سرعة ووتيرة العمل على المشروع.

وأوضح أن الجانب الكويتي ما زال في المراحل الأولية، بعد أن تمت أخيرا إزالة العوائق التي تواجه المشروع، مرجحا أنه لا يمكن أن تنجز الكويت مشروعها في وقت قصير.