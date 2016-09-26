﻿ارتفاع أسهم البنوك السعودية بفعل إجراءات البنك المركزي

دبي – رويترز: ارتفعت أسهم البنوك السعودية أمس الإثنين بعدما قال البنك المركزي انه سيودع نحو 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار) في البنوك التجارية، إضافة إلى استحداث أداتين في سوق النقد لمكافحة ارتفاع أسعار الفائدة في السوق بفعل هبوط أسعار النفط.

وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.7 في المئة، مع صعود أسهم ثلاثة أرباع البنوك المدرجة. وصعد سهما مجموعة «سامبا» المالية والبنك الأهلي التجاري القياديان 1.7 و2.7 في المئة على الترتيب.

كان أداء أسهم البنوك أقل من المؤشر الرئيسي لعدة أشهر، بفعل ضعف السيولة في قطاع الإنشاءات، الذي يشكل جزءا كبيرا من قروض الشركات. فسهم مجموعة «سامبا» المالية على سبيل المثال متداول بخصم 26 في المئة عن متوسط قيمته العادلة وفقا لتقديرات 13 محللا حسب بيانات لرويترز.

يعتقد المحللون أن قرار مؤسسة النقد السعودي (البنك المركزي) يتيح الفرصة لالتقاط الأنفاس، لكن هناك الكثير الذي ينبغي فعله لتحقيق صعود مستدام.

وقال سانيالاكسنا مانيباندو، رئيس قسم البحوث لدى شركة «أبوظبي الوطني» للأوراق المالية «نعم.. قيام البنك المركزي بضخ 20 مليار ريال تحرك إيجابي لصالح البنوك السعودية، لكن في ظل السياق الحالي فإن هناك مزيدا من الخطوات التي ينبغي أخذها لمساعدة البنوك مثل زيادة نسبة القروض إلى الودائع».

وأضاف «تحتاج الحكومة إلى الاستفادة من سوق السندات الدولية عاجلا وليس آجلا، والمساهمة في تعزيز السيولة في النظام المصرفي. سيساعد إنعاش المشروعات الرأسمالية وإطلاقها وطمأنة المقاولين بشأن الحصول على مستحقاتهم أيضا الاقتصاد والبنوك.»

وأبلت أسهم البتروكيميائيات بلاء حسنا أمس مع صعود سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك»، أكبر منتج في القطاع، 0.9 في المئة في ظل تعافي العقود الآجلة لخام برنت متجاوزة 46 دولارا للبرميل. ويجتمع منتجو النفط في الجزائر على مدى الأيام المقبلة. وزاد مؤشر بورصة قطر 0.7 في المئة محققا مكاسب لثلاث جلسات متتالية، حيث تجاوز الرابحون الخاسرين بواقع 13 إلى ستة. وصعد سهم البنك التجاري القطري 1.8 في المئة، وكان الرابح الأكبر في السوق.

وارتفع مؤشر سوق دبي 0.04 في المئة مع صعود سهم «دريك آند سكل للإنشاءات» 2.6 في المئة، وكان الأكثر تداولا في البورصة.

وحققت أسهم بعض الشركات الكبيرة أداء أفضل أيضا، مع ارتفاع سهم «إعمار» العقارية 0.3 في المئة، بينما زاد سهم وحدتها «مجموعة إعمار مولز» 0.7 في المئة.

وضغط هبوط الأسهم القيادية للبنوك على المؤشر العام لسوق أبوظبي الذي انخفض 0.1 في المئة. وتراجع سهم بنك أبوظبي التجاري 0.9 في المئة، وسهم بنك الخليج الأول 0.4 في المئة.

وزاد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.9 في المئة. وقفز سهم البنك التجاري الدولي، أكبر بنك مدرج في مصر والذي تفضله الصناديق الأجنبية، 3.2 في المئة.

لكن النشاط الشهري كان دون معدلاته في أغسطس/آب، مما يشير إلى أن المستثمرين ينتظرون تأكيدا نهائيا من صندوق النقد الدولي بشأن قرض بقيمة 12 مليار دولار لمصر.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية:

في السعودية ارتفع المؤشر 0.7 في المئة إلى 5957 نقطة. كما ارتفع مؤشر دبي 0.04 في المئة إلى 3493 نقطة. لكن مؤشر أبو ظبي هبط 0.1 في المئة إلى 4492 نقطة.

وزاد المؤشر القطري 0.7 في المئة إلى 10510 نقاط. كما زاد المؤشر البحريني 0.2 في المئة إلى 1140 نقطة.

وانخفض المؤشر الكويتي 0.04 في المئة إلى 5408 نقاط. كما انخفض المؤشر العماني 0.03 في المئة إلى 5767 نقطة.

وفي مصر صعد المؤشر 0.9 في المئة إلى 7975 نقطة.