﻿هبوط أسواق تركيا بعد تخفيض تصنيفها إلى درجة «عالية المخاطر» واحتمال انسحاب استثمارات تتراوح بين اثنين وثلاثة مليارات دولار

اسطنبول – وكالات: هبطت الأسهم التركية أكثر من أربعة في المئة، وارتفع العائد على السندات الحكومية التي أجلها عشر سنوات إلى نحو عشرة في المئة، في حين تراجعت الليرة أمس الإثنين بعدما خفضت وكالة «موديز» تصنيفها الإئتماني للبلاد إلى «درجة عالية المخاطر».

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة بقيادة مؤشر القطاع المصرفي، الذي هبط 5.12 في المئة، بعد قرار «موديز» الذي استندت فيه وكالة التصنيف الإئتماني إلى مخاوف بشأن سيادة القانون بعد محاولة انقلاب فاشلة، ومخاطر ناتجة عن تباطؤ الاقتصاد.

وقال يكيت بولوت، مستشار الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، أمس ان بلاده قد تشهد خروج استثمارات تتراوح بين اثنين وثلاثة مليارات دولار عقب تخفيض التصنيف الإتماني للبلاد.

جاء تعليق بولوت في مقابلة مع تلفزيون (تي.آر.تي هابر) الرسمي التركي. وأضاف بولوت أن قرار «موديز» قد يرفع تكلفة الاقتراض الخارجي لتركيا.

كان بنك «جيه.بي مورغان» قال في يوليو/تموز ان مستثمرين قد يبيعون ما قيمته عشرة مليارات دولار من السندات السيادية، وتلك الخاصة بالشركات التركية، إذا خفضت احدى وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية تصنيف البلاد إلى «درجة عالية المخاطر».

من جانبه انتقد نائب رئيس الوزراء التركي، نعمان كورتولموش، أمس قرار وكالة «موديز» معتبرا أنه «سياسي»، وقال ان تركيا تعارض «المحاولات الخائنة» لتقويض اقتصاد البلاد.

أضاف كورتولموش، الذي يشغل أيضا منصب المتحدث الرئيسي باسم الحكومة، خلال مؤتمر صحافي أن سياسة بلاده الاقتصادية ما زالت على الطريق الصحيح.

وقال أيضا أن الإدارة الجيدة للاقتصاد التركي بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو/تموز بددت المخاطر وأن مؤشرات الاقتصاد الكلي منذ ذاك الوقت مستقرة.

أما وزير التجارة والجمارك التركي، بولنت توفنكجي، فقد أعرب عن ثقته بتحقيق الاقتصاد التركي نمواً بنسبة 4 في المئة نهاية العام الجاري، رغم العمليات الإرهابية التي تتعرض لها البلاد والأوضاع الإقليمية المحيطة.

وأوضح توفنكجي أنّ المعطيات الاقتصادية في البلاد تشير إلى استمرار النمو بشكل إيجابي، وأنّ الحكومة تسعى من خلال خططها لتحسين وضع صغار الكسبة ومضاعفة دخلهم.

وأضاف أن الاقتصاد التركي حقق نموا خلال السنوات الأربعة الأخيرة، على عكس توقعات بعض الأطراف، التي لم تكن تتوقع حدوث نمو في اقتصاد البلاد، لافتاً أنّ معطيات شهر آب/أغسطس الماضي تشير إلى وجود فائض في الميزانية العامة بقيمة 3.6 مليار ليرة (ما يقارب مليار و200 مليون دولار أمريكي).

وتابع القول «البنك المركزي التركي يستمر في تخفيض نسبة الفائدة، ونأمل في أن تنعكس هذه الخطوة إيجاباً على الاقتصاد والقطاع الحقيقي، كما ننتظر من البنوك العاملة في البلاد، الاقتداء بسياسات البنك المركزي وتخفيض نسب الفائدة، ونأمل أن يحدث تحسناً في معدلات الفائدة على الودائع».

ولفت توفنكجي إلى أنّ نمو الاقتصاد التركي خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 3.1 في المئة، كان دون المستوى المأمول، مبيناً أنّ هذه النسبة جعلت تركيا في المركز السابع عالمياً بين الدول الأكثر نمواً خلال الفترة المذكورة، وتفوّقت بذلك على 21 دولة أوروبية.

وأشار توفنكجي أنّ من أحد أسباب تراجع النمو في الربع الثاني من العام الحالي، هو انخفاض الإنتاج في القطاع الزراعي الناجم عن سوء الأحوال الجوية، معرباً عن أمله في تحسن النمو خلال الفترة المقبلة، خاصة مع بدء انخفاض التضخم في أسعار المواد الغذائية وتشجيع المنتجين عبر تفعيل آليات الاستثمار والإنتاج.

وأردف توفنكجي قائلاً «من الممكن أن تبقى نسبة النمو دون المستوى المأمول خلال الربع الثالث من العام الجاري، إلّا أننا سندخل عام 2017 بشكل قوي، لأننا نتوقع أن يتجاوز النمو في الربع الرابع توقعاتنا، كما أنني واثق من أنّ الاقتصاد التركي سيواصل نموه بشكل متزن وسيحقق نمواً بنسبة 4 في المئة مع نهاية العام الجاري، وذلك بفضل جهود ونشاط الشعب التركي».

وفيما يتعلق بخفض وكالة «موديز» تصنيفها الإئتماني لتركيا،

قال الوزير التركي «قرار الوكالة يوضّح، بما لا يدع مجالاً للشك، أنها لم تستطع القيام بتحليل دقيق للتدابير الاقتصادية المتخذة في تركيا».

ثم سرد الإجراءات التي قامت بها الحكومة بهدف إصلاح البنية الاقتصادية للبلاد، قائلاً «هناك العديد من الإجراءات التي أقدمت عليها حكومتنا بهدف زيادة المدخرات، منها تحسين النظام التقاعدي وصندوق الثروة السيادية، ولدينا تطبيقات اقتصادية من شأنها منع الانكماش وتخفيف الضغط الحاصل على الأسواق الداخلية، ومن هذه الإجراءات إقدامنا على تعديل في نظام العمل بأقساط بطاقات الإئتمان، ووكالة موديز التي خفضت تصنيف تركيا لم تلاحظ هذه التحسينات والإجراءات، وإنّ قرارها لا يعكس حقيقة الاقتصاد التركي».