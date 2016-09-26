﻿بنك استثمار: قرار المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة إشارة لقرب تعويم الجنيه

القاهرة – الأناضول: قال بنك الاستثمار المصري «برايم» أمس الأول ان قرار البنك المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض، عند 11.75 في المئة و12.75 في المئة على التوالي، يمثل إشارة إلى توقع تعويم الجنيه المصري.

وأبقى المركزي المصري أسعار الفائدة على الإقراض والإيداع دون تغيير، بخلاف توقعات سابقة لبنوك الاستثمار برفع أسعار الفائدة بما يتراوح بين نصف نقطة مئوية و3 نقاط مئوية، بعد ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 16.4 في المئة في أغسطس/آب، وهو أعلى مستوى في غضون 8 أعوام.

وأضاف «برايم» في مذكرة بحثية أن قرار المركزي المصري نهاية الأسبوع الماضي، هو مجرد تأجيل لقرار رفع الفائدة والذي يرتبط بتعويم العملة المحلية المتوقع إعلانه، أكثر من كونه أداة لمواجهة معدلات التضخم والناتجة عن تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة.

وأوضح البنك أن رفع أسعار الفائدة بعد قرار التعويم المتوقع، مبرر في الأساس، «ليس للحفاظ على القوة الشرائية للأفراد في مواجهة تضخم الأسعار، ولكن لزيادة القدرة التنافسية للسوق المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية قصيرة الآجل (استثمارات المحفظة)».

وأوضح برايم أن توقيت قرار تعويم الجنيه مشروط بقدرة الحكومة على تأمين كلفة الفاتورة الاستيرادية للبلاد لمدة أربعة أشهر على الأقل (20 مليار دولار).

وأضاف انه يمكن تحقيق ذلك «فقط بعد الحصول على قرض بقيمة 2 مليار دولار من الصين، و قرض بقيمة 2 مليار دولار من السعودية، و500 مليون دولار قيمة الدفعة ثانية من قرض البنك الأفريقي للتنمية والبالغ 1.5 مليار دولار، والشريحة الأولى التي تتراوح بين 2.5 و 3 مليارات دولار من قرض صندوق النقد الدولي البالغ 12 مليار دولار، بالإضافة إلى حصيلة بيع سندات دولارية بقيمة 3 مليارات دولار والمتوقع إصدارها فور قرار التعويم».

وحث صندوق النقد الدولي منتصف الشهر الجاري الصين والسعودية على تمويل مصر وإقراضها مبلغ 6 مليارات دولار، في أعقاب موافقة بعثة الصندوق المبدئية على إقراض مصر 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.

وتوقع «برايم» أن يصل احتياطي النقد الأجنبي المصري إلى 25 مليار دولار في نهاية العام الحالي، وهو «يعتبر مستوى جيد لمواجهة وامتصاص الآثار السلبية لقرار التعويم المرتقب، وتقليص الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والموازي وتوحيدهما عند 11.5 جنيه/ دولار».

وبلغ صافي الاحتياطات الدولية لدى مصر 16.564 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي.

ومنتصف مارس/آذار الماضي خفض المركزي المصري سعر صرف الجنيه 112 قرشا أمام الدولار، بنسبة 14.5 في المئة ليصل سعر الدولار إلى 8.85 جنيه، قبل أن يعزز قيمته فيما بعد بسبعة قروش ليصبح سعره الرسمي لدى المركزي 8.78 جنيه لكل دولار.

وتأسس بنك الاستثمار «برايم» الخاص في مصر عام 1992، لتقديم الاستشارات للحكومة المصرية. وأعاد تقديم نفسه كبنك استثماري إقليمي له وجود في الأسواق العربية. وهو يقدم خدمات مالية للشركات والمؤسسات والحكومات والأفراد.