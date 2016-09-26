﻿الرئيس المصري يتعهد بالسيطرة على الأسعار خلال شهرين وتوفير فرص عمل لإثناء المواطنين عن الهجرة غير الشرعية

القاهرة – وكالات: قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس الإثنين ان بلاده تعكف حاليا على تنفيذ برنامج لزيادة المعروض من السلع الأساسية لضبط الأسعار خلال شهرين، وذلك «بغض النظر عن سعر الدولار».

وتوفير الغذاء بأسعار في متناول المواطنين قضية سياسية قابلة للانفجار في مصر، التي يعيش عشرات الملايين من سكانها على حد الكفاف، وحيث ساهم السخط على الأوضاع الاقتصادية في الإطاحة برئيسين خلال خمس سنوات.

وأضاف السيسي في كلمته، خلال افتتاح مشروع إسكان في مدينة الاسكندرية، أن القدرة الشرائية للعاملين في الحكومة وأصحاب المعاشات زادت خلال الفترة الماضية بنحو 200 مليار جنيه (22.5 مليار دولار) دون أن يقابل ذلك زيادة في المعروض من السلع، مما عمل على ارتفاع الأسعار بجانب أسباب أخرى مثل «سعر الدولار.»

وقال ان هناك برنامجا يتم تنفيذه حالي لزيادة المعروض من السلع التي تمس المواطن، وهي الخضراوات والفواكه واللحوم، وان الحكومة ستضاعف جهودها لضبط الأسعار أكثر من ذلك. وتوقع ان تظهر النتائج خلال شهر أو شهرين، بغض النظر عن سعر الدولار. وأضاف «هذا التزام الحكومة للشعب المصري.»

واتخذت الحكومة في أواخر العام الماضي سلسلة إجراءات للحيلولة دون ارتفاع أسعار السلع الأساسية، واستخدمت شاحنات الجيش ووزارة التموين في توزيع مواد غذائية مدعمة على الفقراء، إلى جانب زيادة عدد المتاجر التي يديرها الجيش، وتحديث جميع المتاجر التابعة لوزارة التموين لجذب المواطنين إليها.

لكن رغم شاحنات ومتاجر الجيش ووزارة التموين، ارتفعت أسعار أغلب السلع والخدمات بشكل كبير في البلاد خلال الفترة الماضية.

وقفز معدل التضخم في المدن المصرية إلى 15.5 في المئة في أغسطس/آب، مسجلا أعلى مستوي له في نحو ثمانية أعوام، وهو ما يعكس الارتفاع الكبير في الأسعار.

وتعاني مصر من أزمة عملة صعبة يعزوها اقتصاديون لتقويم الجنيه بأعلى من قيمته الفعلية، إلى جانب انخفاض إيرادات البلاد من السياحة وقناة السويس والتصدير وتحويلات العاملين في الخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة. ويبلغ السعر الرسمي للجنيه في البنوك 8.88 جنيه للدولار لتعاملات الأفراد، بينما بلغ أمس في السوق الموازية نحو 12.95 جنيه وفقا لمتعاملين في السوق.

وبتوفير سلع مدعمة أسعارها خارج المنافسة يقول الاقتصاديون ان الدولة تقوض القطاع الخاص، وتزيد الاعتماد على الدعم الذي لا تستطيع تحمله بل وينبغي تقليصه.

ويعتمد عشرات الملايين من المصريين على الدعم الحكومي المقدم كأرصدة على البطاقات الذكية التي يحصلون بها على سلع غذائية أساسية في كل شهر.

من جهة ثانية تعهد السيسي بتوفير فرص عمل جديدة حتى لا يسعى المصريون إلى الهجرة غير الشرعية، بعد بضعة أيام على مقتل 168 من المصريين والأجانب في غرق زورق مهاجرين قبالة السواحل المصرية، وقال «هل هناك أمل (في تحسن الاوضاع الاقتصادية وإيجاد فرص عمل أم لا؟» ثم أجاب على الفور «هناك أمل».

وأضاف ان «رسالتي إلى أهل كفر الشيخ (إحدى محافظات دلتا النيل في مصر شمال القاهرة) التي يتم فيها للأسف تنظيم الهجرة للخارج، أن بلدنا أولى بنا».

وأكد أن هناك مشروع مزارع سمكية في كفر الشيخ سينتهي العمل فيه خلال ستة أشهر، مؤكدا إنها ستوفر فرص عمل لستة آلاف شخص.

كما تحدث عن إنشاء منطقة صناعية في محافظة كفر الشيخ لتوفير فرص عمل لأبناء المنطقة.

وشدد السيسي على أن «هناك أملا كبيرا» في تحسن الأوضاع ومكافحة البطالة»، معتبرا أن «عامين أو ثلاثة أو خمسة أعوام في عمر الدول ليست بالمدة الكبيرة» لانجاز مشروعات توفر فرص عمل. وبحسب الاحصاءات الرسمية، يصل معدل البطالة في مصر إلى قرابة 13 في المئة. ووفق تقرير أصدره أخيرا الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء فإن أكثر من 27 في المئة من سكان مصر البالغ عددهم ما يزيد على 90 مليون نسمة يعيشون تحت خط الفقر و20 في المئة منهم معرضون للسقوط فيه.