﻿صحيفة اسبانية: رونالدو يشتم مدربه زيدان بعد استبداله!

مدريد – الأناضول: كشفت صحيفة «آس» الإسبانية، عن قيام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف ريال مدريد، بـ«شتم» مدربه الفرنسي زين الدين زيدان، أثناء استبداله في مباراة لاس بالماس، السبت، بالدوري الإسباني. وأضافت الصحيفة، أن رونالدو «قام أثناء استبداله في مباراة لاس بالماس بإلقاء الشارة التي كانت على معصمه على الأرض، وشتم مدربه زيدان وهو في حالة غضب شديدة جراء استبداله في اللقاء». وأوضحت، أن الكاميرات التلفزيونية رصدت حركات شفاه رونالدو وهو يقول بينه وبين نفسه «عبارات برتغالية تمثل سبابا حادا في حق المدرب الفرنسي زيدان». وقام المدرب الفرنسي باستبدال رونالدو في الدقيقة 71، بينما كانت النتيجة تشير إلى تقدم الريال 2/1، وهو الأمر الذي لم ينل إعجاب النجم البرتغالي، ما دفعه إلى الخروج غاضبا من الملعب، متوجها إلى دكة البدلاء. ولم يصدر أي تعليق من رونالدو حول الحادثة. وسبق لرونالدو أن هاجم المدرب السابق للنادي الملكي رافائيل بنيتيز، مؤكدا أن ريال مدريد خسر الكثير في ظل وجود بنيتيز.

دي بروين يغيب أربعة أسابيع عن مانشستر سيتي للإصابة

مانشستر – د ب أ: يغيب البلجيكي كيفين دي بروين عن مانشستر سيتي الإنكليزي لبضعة أسابيع بسبب معاناته من إصابة في الفخذ، بحسب وسائل الإعلام البريطانية، والتي اكدت أن مدة غياب اللاعب قد تمتد إلى أربعة أسابيع، بيد أن الاختبارات الطبية لم تنته بعد وأن التشخيص النهائي للإصابة لن يتم الاعلان عنه قبل الأربعاء المقبل. ولم يصدر أي تصريح من السيتي حول مدى خطورة إصابة دي بروين، الذي أصيب في الدقيقة 81 من المباراة، التي فاز فيها السيتي 3/1 على سوانزي السبت الماضي.

السجن مع إيقاف التنفيذ لمدافع سان جيرمان أورير

باريس – د ب أ: صدر حكم بالسجن لشهرين مع إيقاف التنفيذ ضد الإيفواري سيرجي أورير، مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي، بسبب اعتدائه على أحد ضباط الشرطة. واتهم اللاعب البالغ 23 عاما بالهجوم على ضابط شرطة في أيار/ مايو الماضي، بعد أن أوقفه الأخير وطلب منه إجراء اختبار «رائحة الفم» للكشف عن تعاطي الكحوليات. وادعى أورير، الذي اتهم بدفع الضابط في صدره، أن ضابط الشرطة تعامل معه بوحشية. وأفادت تقارير أن اللاعب قرر الاستئناف ضد الحكم الصادر ضده. وقال أورير في حزيران/ يونيو الماضي: «كان هناك عنف، ضابط الشرطة خرج من السيارة وأهانني وتعامل معي بوحشية، لقد أصبت في فمي». وأضاف: «الأسوأ في هذا الأمر أن الضابط قال أنني دفعته بمرفق اليد في الصدر، إذا كنت أرغب في لمسه لقمت بدفعه في الوجه، لكنه هو من قام بذلك، ضربني عدة مرات في وجهي».

هامبورغ المتعثر يعين جيسدول بعد إقالة لاباديا

برلين – رويترز: أعلن هامبورغ المتعثر تعيين ماركوس جيسدول لقيادة الفريق بعد ساعات من إقالة برونو لاباديا بسبب الخسارة في أربع مباريات متتالية في الدوري الألماني. وارتبط جيسدول، مدرب هوفنهايم السابق والذي عمل كمساعد مدرب في شالكه، بعقد مع هامبورغ حتى نهاية الموسم الجاري. وقال هامبورغ: «ارتبطت الإدارة بعقد مع ماركوس جيسدول في وقت متأخر من مساء الأحد. المدرب البالغ 47 عاما وصل الأحد من أجل التفاوض ووقع على عقد بناء على رغبته حتى 30 يونيو 2017». وأقيل لاباديا بعدما خسر هامبورغ أربع مباريات متتالية منها التعثر 1-صفر أمام بايرن ميونيخ حامل اللقب يوم السبت الماضي. ولدى هامبورغ نقطة واحدة من خمس مباريات بعد خسارته أربع مرات ويتقدم بمركز واحد فقط على قاع الترتيب.

الفيفا يجبر طرابزون التركي على دفع مليونين و300 ألف يورو

طرابزون – الأناضول: قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن يدفع نادي طرابزون سبور التركي مبلغ مليونين و300 ألف يورو لناديي هال الإنكليزي ودينامو موسكو الروسي. ووفق بيان للنادي التركي، قال إن الفيفا أبلغه بضرورة دفع مليون و100 ألف يورو لهال، باقي مستحقات النادي الإنكليزي عن بيع اللاعب السنغالي دام ندوي لطرابزون». وأضاف أن «الفيفا قضى أيضا بدفع النادي التركي مبلغ مليون و200 ألف لدينامو موسكو، باقي مستحقات النادي الروسي عن بيع اللاعب الهولندي دوغلاس تيكسييرا، إلى طرابزون». وأوضح البيان أن على النادي التركي دفع المستحقات خلال 7 أيام.

الريان ثاني تجارب الدنماركي لاودروب في الملاعب القطرية

الدوحة – الأناضول: أعلن نادي الريان القطري، تعاقده رسميا مع المدرب الدنماركي، مايكل لاودروب، خلال الفترة المقبلة. ووفقا لموقع النادي: «اتفق مجلس إدارة النادي مع المدرب الدنماركي مايكل لاودروب لقيادة فريقنا الأول لكرة القدم خلفاً لخورخي فوساتي الذي انتقل لتدريب منتخبنا… من المنتظر أن يصل لاودروب للدوحة خلال الساعات المقبلة للتوقيع على العقد رسمياً، وقيادة الفريق». وتعد هذه التجربة الثانية للمدرب الدنماركي في الملاعب القطرية، حيث تولى مسؤولية تدريب لخويا قبل عامين، وقاده للفوز بالدوري.