﻿بطولة وهان للتنس: فوزنياكي تفوز على ستوسور في الدور الأول

وهان (الصين) – د ب أ: تمكنت كارولين فوزنياكي من العودة سريعا في بطولة وهان المفتوحة للتنس، حيث حققت بطلة بطولة طوكيو، الفوز بمباراة الدور الأول على سامنتا ستوسور 6/3 و6/2.

وقدمت فوزنياكي، التي تغيبت لعدة أشهر بسبب إصابة كبيرة في الكاحل، أداء جيدا في الجزء الثاني من الموسم، حيث وصلت للدور قبل النهائي في بطولة أمريكا المفتوحة قبل أن تفوز ببطولة طوكيو. وقالت فوزنياكي، في المدينة الصناعية التي تبعد ألف كيلومتر غرب شنغهاي العاصمة: «أنا أستمتع باللعب حاليا.

الإصابات تحدث، ولا يمكنك معرفة الوقت الذي ستترك فيه اللعبة». ولم تجد بيترا كفيتوفا، الفائزة بالبطولة في 2014، أي صعوبة في التأهل بعدما تغلبت على يلينا أوستابينكو 6/1 و6/3.

وكان هذا الانتصار بمثابة الثأر خاصة، وان أوستابينكا تغلبت على كفيتوفا مرتين في بطولة الدوحة وبرمنغهام. وحققت كفيتوفا فوزا عليها من قبل في الدور الأول ببطولة أمريكا المفتوحة. وقالت كفيتوفا: «إنها المرة الرابعة التي نلتقي فيها هذا الموسم وسعيدة لان المواجهات المباشرة أصبحت 2/2 اعرف صعوبة مواجهتها وكم هي خطيرة». وأضافت: «إنها بطولة قوية، وهناك دائما منافسا قويا في الجانب الآخر. دائما أعتبر المواجهة التالية تحديا. سأبذل قصارى جهدي ولا أحد يعلم أين ستنتهي البطولة». وستلعب كفيتوفا مع إلينا سفيتولينا، التي تغلبت على بيثاني ماتيك ساندز 4/6 و6/3 و6/4. وحققت الأسبانية كارلا سواريز نافارو، المصنفة السابعة في البطولة، الفوز في مباراتها الافتتاحية على البلجيكية يانينا ويكماير 6/4 و6/3 فيما فازت الأمريكية جوانا كونتا على أنيكا بيك 6/1 و6/2. وتغلبت دومينيكا سيبولكوفا على أليز كورنيت 6/2 و2/6 و6/3. وفازت كارولين غارسيا على ميريانا لوشيتش 6/2 و6/4، فيما تغلبت الروسية داريا كاساتكينا على الألمانية جوليا جورجيس، كما تغلبت يلينا يانكوفيتش على الأسترالية داريا غافريلوفا 6/2 و6/2، وتغلبت الأمريكية ماديسون برينغلي على هيذر واتسون 6/3 و2/1 بعدما انسحبت البريطانية.