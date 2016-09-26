﻿الدوري المصري: باسم مرسي يعتذر لمدرب الزمالك

القاهرة – د ب أ: اعتذر باسم مرسي مهاجم الزمالك عما بدر منه تجاه مدربه مؤمن سليمان خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام الوداد المغربي في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

وانتهت المباراة بخسارة 2/5 لكنه صعد للمباراة النهائية مستغلا فوزه في الذهاب 4/صفر ليصعد بمجموع المباراتين 6/5. وكان مرسي اعترض بشكل غير لائق على سليمان لحظة تبديله من المباراة. وحرص مرسي على الإعتذار لسليمان بعد تدخل إسماعيل يوسف مدير الكرة. وأكد يوسف أن جميع أعضاء الفريق من لاعبين وجهاز فني وإداريين يدركون أهمية المرحلة الحالية والتي يهدف فيها الأبيض إلى التتويج باللقب القاري، مشيراً إلى أن تصرف المهاجم جاء في وقت عصيب كان للفريق المغربي فيه الأفضلية لخطف بطاقة التأهل والجميع داخل الملعب وخارجه كانوا في حالة ضغط عصبي كبير. وشدد مدير الكرة بالزمالك على أن الفريق يركز حاليا في مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي في نهائي دوري الأبطال ولا توجد خلافات داخل صفوفه.