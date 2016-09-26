﻿بجاية يرغب في مواجهة مازيمبي في النهائي بعيدا عن ملعبه!

الجزائر – د ب أ: يرغب نادي مولودية بجاية الجزائري في نقل المباراة، التي يلتقي فيها ضيفه مازيمبي الكونغولي في ذهاب الدور النهائي لكأس الاتحاد الأفريقي (الكونفيدرالية)، إلى ملعب «مصطفى تشاكر» بمدينة البليدة القريبة من العاصمة الجزائرية بدلا من ملعب الوحدة المغاربية بمدينة بجاية.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، أن مباراة الذهاب ستقام يوم 28 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل بمدينة بجاية، على أن تلعب مباراة العودة بمدينة لومومباشي في الرابع من تشرين الثاني/ نوفمبر. وقال زهير عطية، رئيس مولودية بجاية، للإذاعة الجزائرية الحكومية، انه يتطلع لتقاسم فرحة لعب نهائي كأس الكونفيدرالية مع كل الجزائريين، لذلك يأمل في إقامة مباراة الذهاب بملعب «مصطفى تشاكر» بمدينة البليدة التي تبعد عن مدينة بجاية بنحو 270 كيلومترا. وأضاف: «مولودية بجاية بات يمثل كل الجزائريين الذين من حقهم تشجيع الفريق والوقوف خلفه». وأبدى عطية سعادته بنجاح مولودية بجاية في تحقيق انجاز تاريخي ببلوغه النهائي رغم المشاكل التي حاصرته منذ بلوغه دور المجموعتين.

واستطرد يقول: «عندما توليت رئاسة النادي (الصيف الماضي) كنت واثقا من الذهاب بعيدا في هذه البطولة. بكل تواضع نستحق التأهل إلى النهائي ونتمنى تحقيق انجاز آخر بفوزنا بالكأس لتكون خير هدية لكل الجزائريين».