﻿العين الإماراتي والجيش القطري في قمة عربية في الدور نصف النهائي

أبوظبي – الأناضول: يحتضن ملعب «هزاع بن زايد» في مدينة العين الإماراتية، اليوم، مباراة فريقي العين الإماراتي والجيش القطري في ذهاب المربع الذهبي لبطولة لكرة القدم في مواجهة عربية خالصة.

وستحمل مباراة اليوم الطابع الثأري لفريق العين، الذي لم يتمكن من تحقيق الفوز على الجيش في المباراتين اللتين جمعت بينهما في مرحلة المجموعات للبطولة القارية؛ حيث حقق الجيش الفوز ذهابا وإيابا بنتيجة واحدة وهي هدفين لهدف. وستكون مواجهة اليوم الثالثة بين الفريقين هذا الموسم. ويخشى العين من تكرار سيناريو ما حدث في مرحلة المجموعات، ويودّع على إثرها البطولة القارية، لذا يسعى الجهاز الفني للفريق الإماراتي الى إعادة ترتيب أوراقه من جديد، وتصحيح الأخطاء التي تم الوقوع فيها طوال الفترة الماضية. ويلعب العين منتشيا ببداية مثالية لموسمه المحلي، بعدما حقق فوزين في الدوري على بني ياس بهدف نظيف، والإمارات بخمسة أهداف لهدفين. وسيخوض الفريق الإماراتي المباراة بمنتهى الجدية منذ البداية محاولا استغلال عاملي الأرض والجمهور لصالحه، وتسجيل أكبر عدد من الأهداف حتى تكون مهمته سهلة في لقاء الإياب. في المقابل، يسعى الجيش إلى الاعتماد على أحد عناصر الخبرة المتمثلة في المالي سيدو كيتا، كما سيعود إلى صفوف الفريق مدافعه البرازيلي لوكاس مينديز، الذي غاب عن لقاء النصر الإماراتي في إياب ربع النهائي بسبب الإيقاف.