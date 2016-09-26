﻿الدوري الإيطالي: سباليتي يهاجم أداء لاعبي روما أمام تورينو

روما – د ب أ: صب لوتشيانو سباليتي مدرب روما جام غضبه على لاعبيه عقب خسارة الفريق 1/3 أمام مضيفه تورينو في المرحلة السادسة للدوري الإيطالي.

وقال مدرب روما أن ناديه يملك تاريخا طويلا من الإخفاق في الاحتفاظ بمستوى الأداء ذاته، مشيرا إلى أنه يتعين عليه معالجة عدم ثبات مستوى لاعبيه خلال الفترة المقبلة. وقال سباليتي: «لسوء الحظ، فإننا نملك تاريخا طويلا من عدم الحفاظ على نفس مستوى الالتحامات والركض والجهد المبذول لمساعدة بعضنا بعضا». وأوضح: «لدينا فترات صعود وهبوط كثيرة للغاية، ونحن مضطرون لمعالجة هذا الأمر خلال الأسبوع الحالي، ومن واجبي القيام بذلك». وبدت على سباليتي العصبية الشديدة خلال المباراة التي شهدت تلقي فريقه خسارته الثانية في المسابقة هذا الموسم، ليبتعد خطوة أخرى عن سباق المنافسة على البطولة التي يحلم بالفوز بها للمرة الأولى منذ 2001. وتجمد رصيد روما بتلك الخسارة عند عشر نقاط ليحتل المركز الرابع.