﻿الدوري التركي: حارس مرمى ينقذ فريقه بتسجيله هدفا من مسافة 90 مترا

اسطنبول – د ب أ: أنقذ رود بوفين، حارس مرمى إسكيشهرسبور التركي، فريقه من الهزيمة أمام منافسه أومرانيسبور، بعدما سجل هدف التعادل من مسافة 90 مترا في الدقيقة الأخيرة من المباراة في دوري الدرجة الثانية التركي. وتقدم إسكيشهرسبور في النتيجة عن طريق سيميح سينتورك، بيد أن اومرانيسبور نجح في إدراك التعادل وتسجيل الهدف الثاني أيضا بأقدام اللاعبين ابراهيم اكداج وساميت اساتيكين في الشوط الثاني. ولكن قبل دقيقتين من انتهاء الوقت الأصلي للمباراة، ارتدى بوفين ثوب الأبطال ونجح في إنقاذ فريقه من الهزيمة وأرسل كرة عالية سقطت في شباك الفريق المنافس. وجاء هذا الهدف الخرافي ليعزز من قيمة بوفين، الذي نجح في التصدي لثلاث ركلات جزاء هذا الموسم.