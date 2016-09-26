﻿الدوري الفرنسي: نيس يواصل انطلاقته الرائعة ويهزم نانسي

باريس – د ب أ: واصل نيس انطلاقته الجيدة في الدوري الفرنسي وتغلب على مضيفه نانسي 1/صفر، في المرحلة السابعة من الدوري الفرنسي، والتي شهدت أيضا فوز سانت اتيان على ليل 3/1 ومارسيليا على نانت 2/1.

ورفع نيس رصيده إلى 17 نقطة في الصدارة بفارق نقطة عن اقرب ملاحقيه موناكو، فيما توقف رصيد نانسي عند خمس نقاط في المركز التاسع عشر قبل الأخير. ويدين نيس بالفضل لبليا الاسان الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 60. يذكر أن نيس لم يتلق أي هزيمة في الدوري حتى الآن، وبفوزه حقق انتصاره الخامس مقابل التعادل في مباراتين، في المقابل تعد الخسارة هي الرابعة لنانسي مقابل الفوز في مباراة والتعادل في اثنتين. وفي المباراة الثانية، فاز سانت اتيان على ضيفه ليل 3/1. ورفع سانت اتيان رصيده إلى 12 نقطة في المركز السابع، فيما توقف رصيد ليل عند أربع نقاط في المركز العشرين الأخير. وسجل أهداف سانت اتيان روبير بيريتش وأرناود نوردين ونولان روكس في الدقائق 63 و72 والثالثة من الوقت بد الضائع، فيما سجل هدف ليل الوحيد ريناتو سيفيلي. وشهدت المباراة طرد فرانك بيريا لاعب ليل في الدقيقة 43. وفي المباراة الأخيرة، حول مارسيليا تأخره بهدف أمام نانت إلى فوز 2/1. وتقدم نانت بهدف إيميليانو سالا في الدقيقة الثانية وتعادل مارسيليا عن طريق كلينتون موا نجي في الدقيقة 22 قبل أن يسجل بافيتيمبي غوميز هدف الفوز لمارسيليا في الدقيقة 53 من ركلة جزاء. ورفع مارسيليا رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثالث عشر، فيما توقف رصيد نانت عند خمس نقاط في المركز الثامن عشر.