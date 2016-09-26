﻿الدوري الانكليزي: ساوثهامبتون يضاعف أحزان وستهام بثلاثية في عقر داره

لندن – د ب أ: واصل وستهام بدايته المتعثرة في الدوري الانكليزي، بعدما تكبد هزيمته الرابعة على التوالي والخامسة في البطولة هذا الموسم، إثر خسارته صفر/3 أمام ضيفه ساوثهامبتون في المرحلة السادسة.

وظهر وستهام بشكل باهت للغاية في ظل ابتعاد نجومه عن مستواهم المعتاد، فيما تبارى لاعبو ساوثهامبتون في إهدار الفرص التي أتيحت لهم، خاصة في الدقائق الأخيرة للشوط الثاني، ليتفادى فريق المدرب الكرواتي سلافن بيليتش خسارة افدح. وتقدم تشارلي أوستن لساوثهامبتون في الدقيقة 40، قبل أن يضيف دوشان تاديتش الهدف الثاني في الدقيقة 62. وتكفل جيمس وارد براوز بتسجيل الهدف الثالث للضيوف في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع. وارتفع رصيد ساوثهامبتون، الذي حقق فوزه الثاني على التوالي في البطولة، بتلك النتيجة إلى ثماني نقاط، ليرتقي إلى المركز العاشر مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة. في المقابل، تجمد رصيد وستهام، عند ثلاث نقاط ليظل قابعا في المركز الثالث من القاع.