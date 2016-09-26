﻿ثلاث مواجهات ألمانية ـ اسبانية تخطف الأضواء في الجولة الثانية أبرزها الريال ضد دورتموند

برلين – د ب أ: عندما تنطلق منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات من اليوم وتستأنف غدا الأربعاء، تخوض الأندية الألمانية اختبارا مهما في توقيت مبكر من البطولة حيث يواجه بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند وبوروسيا مونشنغلادباخ ثلاثة فرق من الدوري الأسباني.

ويستضيف دورتموند، ريال مدريد حامل اللقب اليوم، بينما تشهد مباريات الأربعاء لقاء بوروسيا مونشنغلادباخ مع برشلونة، وبايرن ميونيخ مع مضيفه أتلتيكو مدريد لتتكرر مواجهتهما في الدور قبل النهائي الموسم الماضي. وكان البايرن سقط أمام أتلتيكو ليخرج من الدور قبل النهائي للموسم الثالث على التوالي أمام فريق أسباني. وقال كارل- هاينز رومينيغه رئيس البايرن: «واجهنا منافسا أسبانيا في كل من الأعوام الثلاثة الماضية وخسرنا في كل مرة. والآن مع (المدرب كارلو) أنشيلوتي، نرغب في أن نظهر خلال مواجهة أتلتيكو قدرتنا على الخروج بنقطة أو حتى حصد النقاط الثلاث». وواصل البايرن بدايته المثالية في الموسم تحت قيادة أنشيلوتي بالفوز على هامبورغ 1/صفر السبت، رغم أنه حسم المباراة قبل دقيقة واحدة من نهايتها بهدف جوشوا كيميش. ويأمل بتعافي ماتس هوميلز من إصابة الركبة التي تعرض لها في مباراة هامبورغ، كما يواصل جيروم بواتينغ وآريين روبن التعافي من إصابتيهما. وعلى الجانب الآخر، يفتقد أتلتيكو مدريد جهود لاعب الوسط أوغوستو فيرنانديز الذي قد يغيب عن الملاعب لستة أشهر بسبب الإصابة بتمزق في أربطة الركبة، كما يغيب المدافع خوسيه خيمينيز لثلاثة أسابيع بسبب تمزق عضلي.

والتقى بوروسيا دورتموند مع ريال مدريد في أدوار خروج المهزوم عامي 2013 و2014، وفاز دورتموند 4/3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب في 2013 ثم ثأر الريال بالفوز بنتيجة إجمالية 3/2 في دور الثمانية في 2014. وينتظر أن توجه الأنظار بشكل كبير إلى البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد بعدما بدا غاضبا إثر قرار المدرب زين الدين زيدان تبديله قبل 20 دقيقة من نهاية المباراة التي تعادل فيها الريال مع لاس بالماس 2/2 السبت، حيث أن رونالدو نادرا ما جرى تبديله خلال فترة السبعة أعوام التي قضاها مع الريال حتى الآن. وقال زيدان: «قررت إخراجه لأننا أمامنا مباراة مهمة يوم الثلاثاء، وهو بحاجة إلى الراحة استعدادا لها». وأضاف: «نقدم مستويات جيدة بشكل عام، لكننا فقدنا التركيز في الدفاع في لحظات مهمة». أما برشلونة، فيخوض مباراته في مونشنغلادباخ بدون صامويل أومتيتي والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بسبب الإصابة. واستعرض برشلونة قدرته على تعويض غياب ميسي بالفوز على مضيفه خيخون 5/صفر مساء السبت وتألق نيمار وسجل هدفين. وقال أندري غوميز لاعب وسط برشلونة: «بالطبع، ميسي مهم للغاية لنا، كيف لا يكون كذلك وهو أفضل لاعب في التاريخ؟ لكننا فريق، ولسنا لاعبا واحدا». ويتأهب مونشنغلادباخ للمواجهة المرتقبة، وقال ماكس إبيرل مدير الكرة بالنادي: «نحن جميعا نتطلع إلى هذه المناسبة الخاصة. ونرغب في تقديم أداء جيد». كذلك يتطلع مانشستر سيتي إلى مواصلة انطلاقته القوية تحت قيادة المدرب جوسيب غوارديولا عندما يحل ضيفا غدا على سيلتك الاسكتلندي الذي مني بهزيمة قاسية أمام برشلونة صفر/7 في الجولة الأولى. وحقق السيتي الفوز في جميع المباريات العشر التي خاضها هذا الموسم بكل المسابقات تحت قيادة غوارديولا، بينها الفوز على مونشنغلادباخ 4/صفر في الجولة الأولى. وقال بابلو زاباليتا مدافع السيتي: «الأجواء في غلاسغو دائما تكون مذهلة، لذلك ستكون مواجهة صعبة للغاية». ويخوض توتنهام الإنكليزي اختبارا صعبا اليوم أمام مضيفه سيسكا موسكو الروسي. وكان توتنهام خسر مباراته الأولى على ملعبه أمام موناكو الفرنسي، لذلك شدد المدرب ماوريسيو بوتيشينو على أهمية الفوز للحفاظ على فرص الفريق، وقال: «الآن أمامنا مواجهة صعبة في روسيا ومن المهم للغاية أن نفوز بها». وفي المباراة الأخرى بالمجموعة الخامسة، يحل باير ليفركوزن الألماني ضيفا على موناكو. ويتطلع ليستر الإنكليزي إلى تحقيق الفوز الثاني على التوالي عندما يستضيف بورتو البرتغالي. أما يوفنتوس بطل إيطاليا فيحل ضيفا على دينامو زغرب الكرواتي مفتقدا جهود لاعب الوسط كوادو أسامواه والمدافع دانييلي روغاني بعدما أصيبا مطلع هذا الأسبوع، بينما ينتظر تعافي مهدي بنعطية وباتريس إيفرا وستيفانو ستورارو.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة الثامنة يلتقي أشبيلية الأسباني ليون الفرنسي. كذلك يتأهب نابولي الإيطالي لمواجهة بنفيكا بطل البرتغال في المجموعة الثانية التي تشهد أيضا لقاء بشكتاش التركي مع دينامو كييف الأوكراني.