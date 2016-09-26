﻿أثيوبية قتلت طفلة «نحرا بسكين»

الرياض ــ د ب أ: نفذت السلطات السعودية الاثنين حكم الإعدام الصادر في حق امرأة أثيوبية أقدمت على قتل طفلة «ذبحا بسكين» وتركتها في دورة المياه في مدينة الرياض .

وقالت وزارة الداخلية السعودية ، في بيان إن « زمزم عبدالله بوريك ـ أثيوبية الجنسية ـ أقدمت على قتل الطفلة لميس بنت محمد بن ناصر آل سلمان – سعودية الجنسية ـ وذلك بنحرها بسكين وتركتها في دورة المياه حتى فارقت الحياة. وأوضحت أن «التحقيق مع الاثيوبية زمزم عبدالله بوريك أسفر عن توجيه الاتهام إليها بارتكاب جريمتها وبإحالتها إلى المحكمة العامة صدر بحقها صك يقضي بثبوت ما نسب إليها والحكم عليها بالقتل قصاصًا. وأيد ذلك من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وأيد من مرجعه بحق الجانية المذكورة».

وقال البيان إن «تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجانية ـ تم الاثنين في مدينة الرياض في منطقة الرياض».