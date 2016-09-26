﻿ألماني يعثر على ثعبان أمام باب منزله

برلين ـ د ب أ: في مفاجأة غير متوقعة، عثر رجل على ثعبان يصل طوله إلى ما يقرب من 80 سنتيمترا أمام باب منزله في مدينة دوسلدورف الألمانية يوم الأحد.

وقال مسؤولون في إدارة الإطفاء إن كيفية وصول الثعبان إلى باب المنزل لا تزال تمثل لغزا. وتمكن خبير زواحف من الإمساك بالثعبان غير السام ووضعه في وعاء خاص لينقل بعد ذلك إلى الحجر الصحي للخضوع لفحص طبي.

وفي حال عدم تقدم أحد للاستفسار عن الثعبان المفقود، فإن الثعبان ربما يجد مأوى جديدا في حديقة للحيوانات.