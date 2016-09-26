﻿الشرطة البريطانية تحاول كشف مصير طفل مفقود منذ 25 عاما

أثينا ـ رويترز: بدأت الشرطة البريطانية الاثنين أعمال الحفر في إطار تحقيق بدأ قبل 25 عاما بشأن اختفاء طفل بريطاني على مقربة من منزل للعطلات يملكه والداه في جزيرة كوس اليونانية.

وقالت شرطة جنوب يوركشير، التي تقود التحقيق، إنها ستركز اهتمامها في منطقتين في الجزيرة قريبتين من المكان الذي شوهد فيه الطفل بن نيدهام للمرة الأخيرة في 24 يوليو/ تموز عام 1991. وقالت الشرطة أنها توصلت إلى معلومات جديدة بشأن القضية في مايو/ أيار بعد أن توجهت بنداء للناس. وذكرت الصحف البريطانية أن هناك شكوكا بأن الطفل ربما سحقته حفارة بطريق الخطأ.

وكان الطفل يبلغ من العمر 21 شهرا فقط عندما اختفى بينما كان يلعب خارج منزل ريفي يقوم والديه بتجديده. وعلى الرغم من النداءات المتكررة ومئات المناشدات للإبلاغ عن احتمال رؤية الطفل لم يعثر عليه حتى ظهرت مؤخرا أدلة قوية.

وتعتبر هذه العملية واحدة من أطول عمليات البحث عن مفقودين في تاريخ بريطانيا.