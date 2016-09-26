﻿مهندس تركي يبني منزلا فوق شجرة صنوبر

أرتوين ـ الأناضول: فوق سفح تلة متوسطة الارتفاع وسط طبيعة خـــــــلابة في قرية «كمار كوبرو» في ولاية «أرتوين» شمال غربي تركيا، بنى المهندس التركي «عثمان كابا» منزلا خشبيًا بمساحة 18 مترا مربعا فوق شجرة صنوبر ترتفع 6 أمتار عن الأرض.

وقال «كابا» ذو الـ55 عامًا، إنه بنى المنزل الخشبي بمفرده خلال 6 أشهر تلبية لطلب أطفاله، مشيرًا إلى أن تكلفة المنزل، الذي يضم حمّامًا ومرحاضًا وسريرًا يسع لشخصين اثنين، بلغت 30 ألف ليرة تركية (نحو 10 آلاف دولار أمريكي).

وأوضح أنه استمد فكرة المنزل الخشبي من اللون الأخضر الذي تتميز به طبيعة منطقة البحر الأسود، ولون السماء الأزرق، مضيفًا: «يتمتع المنزل بسقف مخروطي يتكون من 8 زوايا، وتبلغ مساحته 18 مترا مربعا، على ارتفاع 6 أمتار عن الأرض».

وأضاف المهندس التركي أنه خصص مترين مربعين من إجمالي مساحة المنزل للمرحاض والحمّام، وأنه توخى حذرًا شديدًا خلال بناء المنزل للحيلولة دون إلحاق الضرر بشجرة الصنوبر وضمان نمو أغصانها لاحقًا، لافتًا إلى أنه وضع أعمدة عدة في محيط المنزل ليخفي ثقله عن الشجرة.

وأكّد «كابا» أن المنزل الخشبي قادر على حمل ثقل قدره 30 طنًا، مشيرًا في هذا السياق إلى أن 29 شخصًا جلسوا في المنزل دفعة واحدة، وأن عددًا كبيرًا من الناس يأتون لزيارته من أنحاء تركيا ويعربون عن إعجابهم به.

وأردف قائلًا: «المنزل يُبهر أهالي المنطقة والزوار القادمين إليها للسياحة، لذلك أنا سعيد جدًا لهذا الأمر، حتى أن بعض الأشخاص يرغب في المبيت فيه، وتكفيني ردود الأفعال الجميلة كمكافأة على الجهد الكبير الذي بذلته لبناء هذا الأثر».

وبناء على اقتراحات الزوار، يعمل المهندس التركي في الوقت الراهن على تطوير المنزل لاستخدامه كمركز سياحي يستفيد منه هو وعائلته وأهالي المنطقة برمتها، نظرًا لقلة مثل هذه الأماكن في ولاية أرتوين ومنطقة البحر الأسود بشكل عام.

كما أشار «كابا» إلى أنه يحــــب تصميم الأشياء الغريبة والنادرة، قائلا: «وضعت داخــــل المنزل أريكتين يمكن استخدامهما في الوقت نفسه كأسرّة، كما وضعت سريرًا لشخصين فوق المغاسل، وبالتالي يمكن لـ6 أشخاص البقاء في المنزل في الوقت نفسه براحة تامة».

وتابع: «يضم المنزل حمّامًا ومرحاضا يصلهما الماء الساخن بشكل مستمر، كما وضعت سجّادًا على أرضيته، وعلّقت بالقرب من النوافذ قطعًا خشبية صغيرة لكي يكتب عليها أهالي المنطقة والزوار عبارات تذكارية».