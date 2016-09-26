بولندا ستوافق على اتفاقية باريس للمناخ وفقاً لشروطها

بروكسل- رويترز- قال وزير البيئة البولندي، في رسالة لنظرائه بالاتحاد الأوروبي، إن بلاده ستوقّع على موافقة الاتحاد على معاهدة باريس للمناخ بشروطها الخاصة، ليلقي بذلك ظلالاً من الشك على حملة يقودها التكتل لإقرار المعاهدة قبيل محادثات الأمم المتحدة عن المناخ في نوفمبر تشرين الثاني.

وفي الرسالة، التي تحمل تاريخ يوم الاثنين، واطلعت عليها “رويترز″، يقول يان سيزيكو إن بولندا، التي يعتمد اقتصادها بشدّة على الفحم، ستوافق على التصديق (على المعاهدة) “فقط بشروطها التي تضع في الاعتبار خصوصية الاقتصاد البولندي”.

لكن مطالب بولندا قد تعرقل الجهود الرامية لتجاوز تأخير محرج في تصديق التكتل على المعاهدة التي أيدتها أوروبا لفترة طويلة.

وإذا تمكّن الاتحاد الأوروبي، وهو ثالث أكبر مصادر الانبعاثات في العالم، من الموافقة على المعاهدة قبل السابع من أكتوبر تشرين الأول فقد يفوز بجائزة رمزية تتمثل في تحريك جهود الموافقة الرسمية على الاتفاقية.

وتدخل اتفاقية باريس الخاصة بخفض الانبعاثات المسببة لارتفاع درجة الحرارة حيّز التنفيذ بمجرد موافقة 55 دولة مسؤولة عن 55 في المئة على الأقل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.