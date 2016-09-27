سقوط حطام من صاروخ أمريكي في جزيرتين إندونيسيتين

جاكرتا- د ب أ- هبطت أجسام يعتقد أنها من حطام صاروخ أطلقته الولايات المتحدة على جزيرتين قريبتين من جزيرة جاوة الإندونيسية، حسبما أفاد مسؤولون الثلاثاء.

وقال قائد شرطة منطقة سومينيب، جوسيب أنانتا بينورا، إن ثلاثة أجسام سقطت من السماء على جزيرتي جيليراجا وجيليجنتينج يوم الاثنين مما تسبب في الإضرار بحظيرة حيوانات ومنزل.

وذكر مدير وكالة الطيران والفضاء الإندونيسية توماس جمال الدين إن اثنين من الأجسام يعتقد أنهما خزانات وقود من الصاروخ فالكون 9 الذي أطلق في آب/ أغسطس وكان يحمل القمر الاصطناعي “جيه سي إس إيه تي – 16″.