الإعصار “ميجي” في طريقه لضرب تايوان

تايبيه- د ب أ- تستعد تايوان لوصول إعصار قوي ويتوقع أن يصل مركزه إلى اليابسة الثلاثاء.

وعبر الطرف الغربي للإعصار ميجي، وهو ثالث إعصار قوي يضرب تايوان في أكثر من أسبوعين، فوق الساحل الشرقي للجزيرة الساعة الخامسة من صباح الثلاثاء بالتوقيت المحلي (21:00 من مساء الاثنين بتوقيت غرينتش)، مع بلوغ سرعة الرياح نحو 149 كيلومترا في الساعة.

ويتوقع أن يهبط مركز الإعصار، وهو حاليا في الجنوب إلى الجنوب الشرقي لتايوان ويتحرك بسرعة 18 كيلومترا في الساعة، جنوبي مقاطعة هوالين بعد ظهر الثلاثاء.

ويتوقع أن تؤثر العاصفة على جميع أنحاء تايوان وتتسبب في أمطار غزيرة ورياح عاتية، بحسب مسؤولون.