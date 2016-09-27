مقاتلات تركية تستهدف مواقع لـ”بي كا كا” شمالي العراق

أنقرة- الأناضول- شنّت مقاتلات تابعة لسلاح الجو التركي، غارات على مواقع لمنظمة “بي كا كا” في منطقة جبل قنديل الواقعة شمالي العراق.

وأوضحت مصادر عسكرية أنّ الغارات الجوية جاءت بعد تلقّي الجهات التركية المعنية مساء الاثنين، معلومات استخباراتية تفيد بوجود تحرك للمقاتلين في المنطقة المذكورة.

وأسفر القصف المركّز عن تدمير ملجأ ومخزن أسلحة للمنظمة، إضافة إلى مقتل المقاتلين الموجودين بداخلهما (لم يتسن معرفة عددهم).

وأضافت المصادر أنّ المقاتلات التي شاركت في العملية عادت إلى قواعدها بأمان بعد أن أنجزت المهمة الموكلة إليهم بنجاح تام.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع منظمة “بي كا كا” الانفصالية وملاحقة عناصرها، جنوبي وجنوب شرقي البلاد، وشمالي العراق، ردًا على هجمات إرهابية تنفّذها المنظمة داخل البلاد بين الحين والآخر، مستهدفًة المدنيين وعناصر الأمن.