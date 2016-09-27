مقتل خمسة أشخاص في تفجير انتحاري شرق العاصمة العراقية

بغداد- الأناضول- قتل خمسة أشخاص على الأقل، الثلاثاء، في تفجير انتحاري استهدف منطقة شعبية شرق العاصمة العراقية بغداد، وفق ما أفاد مصدر أمني.

وقال العقيد في شرطة العاصمة حامد المؤمن، للأناضول، إن “انتحاريًا يرتدي حزامًا ناسفًا فجر نفسه على مقربة من سوق شعبي في منطقة بغداد الجديدة ذات الكثافة السكانية الشيعية شرق العاصمة”.

وأوضح أن الهجوم “أسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل إضافة إلى الانتحاري وإصابة 11 آخرين بجروح”، مرجحًا ارتفاع حصيلة ضحايا التفجير.

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجموم حتى الساعة (8:30 تغ)، لكن العاصمة العراقية عرضة لهجمات شبه يومية، يشنها في الغالب عناصر تنظيم “الدولة الاسلامية” عبر سيارات مفخخة وانتحاريين وعبوات ناسفة مما يوقع قتلى وجرحى معظمهم مدنيون.

وكثف مسلحو تنظيم داعش هجماتهم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة في الأشهر الأخيرة بالتزامن مع انحسار نفوذهم على الأرض شمالي وغربي البلاد.