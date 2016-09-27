ايران ليست مستعدة لإبرام اتفاق في الجزائر حول تجميد انتاج النفط

الجزائر - أ ف ب – أعلن وزير النفط الايراني بيجان نمدار زنقنة الثلاثاء، ان بلاده ليست مستعدة لإبرام اتفاق في الجزائر ينص على تجميد انتاج النفط من اجل رفع الاسعار، وذلك عشية اجتماع غير رسمي لمنظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك).

وصرح زنقنة امام صحافيين على هامش منتدى دولي للطاقة تستضيفه الجزائر، “ليس على جدول اعمالنا التوصل الى اتفاق في غضون يومين”، واضاف “نحن بحاجة الى وقت لإجراء مشاورات اوسع″، مشيراً الى امكان التوصل الى اتفاق خلال قمة المنظمة في 30 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل في فيينا.