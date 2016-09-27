﻿

ايران ليست مستعدة لإبرام اتفاق في الجزائر حول تجميد انتاج النفط

Sep 27, 2016

f57973c1f1ac97_57973c1f1acd4.thumb_

الجزائر - أ ف ب – أعلن وزير النفط الايراني بيجان نمدار زنقنة الثلاثاء، ان بلاده ليست مستعدة لإبرام اتفاق في الجزائر ينص على تجميد انتاج النفط من اجل رفع الاسعار، وذلك عشية اجتماع غير رسمي لمنظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك).

وصرح زنقنة امام صحافيين على هامش منتدى دولي للطاقة تستضيفه الجزائر، “ليس على جدول اعمالنا التوصل الى اتفاق في غضون يومين”، واضاف “نحن بحاجة الى وقت لإجراء مشاورات اوسع″، مشيراً الى امكان التوصل الى اتفاق خلال قمة المنظمة في 30 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل في فيينا.

- -

بدون تعليقات

أترك تعليقاً

القدس العربي قد تستخدم بعض التعليقات في نسختها الورقية - لذا الرجاء كتابة الاسم الأول واسم العائلة واسم البلد ---- لن ينشرعنوان بريدك الالكتروني

characters left