عملاق يُراقب غرفة الفنانة ميريام فارس ولا يسمح لأحد بتقبيلها

بيروت ـ يُلاحظ على الفنانة اللبنانية ميريام فارس، حارسها الشخصي، ذو البنية الجسدية الضخمة، وهي التي تحرص على التعاقد مع شركات خاصة يرتدي أفرادها أحياناً لباس قوات “الكوماندوز″ أو “الصاعقة”.

هذا “البودي غارد” أثار الاستغراب ولم يسلم من عبارات التندر والطرافة وسرق الأضواء منها عندما ظهر لأول مرة مرافقاً لها في 3 حفلات في مصر.

ولم يقتصر الأمر على تلك الحفلات بل شوهد الرجل العملاق ذو الطول الفارع الذي يلقب بـ”المارد” في كانون الثاني/يناير الماضي يقف أمام غرفة ولادة ميريام فارس في أحد مستشفيات بيروت فارضاً طوقاً أمنياً بمفرده.

وأوكلت إليه عدد من المهام منها عدم السماح بتصوير أو تقبيل الأم وطفلها، إضافة إلى سحب الهواتف المحمولة قبل الدخول إلى الغرفة.