هيفاء وهبي تتجوّل في شوارع باريس بـ”شبشب” ذهبي كلفته 600 يورو

باريس ـ ظهرت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، بإطلالة أنيقة، في شوارع العاصمة الفرنسية باريس، وحرصت النجمة اللبنانية على ارتداء الإكسسوارات الأنيقة والراقية بتوقيع أهم الماركات العالمية.

وارتدت هيفاء فستانا قصيرا كما وضعت على أكتافها جاكيت جلد قصير باللون الأسود، واختارت حزاماً رفيعاً.

كما ارتدت هيفاء وهبي “شبشب” باللون الذهبي من توقيع هيرمس بلغت كلفته 600 يورو، كما حملت شنطة صغيرة سوداء وعصرية من ستيلا ماكارتني بلغت تكلفتها 600 يورو.