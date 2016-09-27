الفنانة الكويتية آمنة الكندري تتعرض للضرب المبرح من زوجها وتفضحه على “سناب شات”

الكويت ـ فاجأت الفنانة الكويتية آمنة الكندري متابعيها عبر تطبيق “سناب شات”، بتسجيل مصور تتحدث فيه عن تعرضها للضرب المبرح على يد زوجها عبدالله.

وظهرت الكندري في مقطع الفيديو الذي تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الإجتماعي، وهي تخبر جميع متابعيها أنها تعرضت للضرب على يد زوجها وهددته بالمحكمة.

وقالت لزوجها بحرقة “الله لا يسامحك والله ينتقم منك أنا لن أخسر شيئاً، هيك اهلك ربوك تضرب زوجتك أمام ربعك”.

وهددته قائلة “كفو انت يا عبد الله وانا بدي اطلق، واذا ما طلقتني بتشوف كيف بجرجرك بالمحاكم”.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع معها، ودعمها في موقفها الذي ظهرت فيه تتحدث بوجع وقهر، وطالبوا زوجها بانهاء معاملات الطلاق وإحترام قرارها.