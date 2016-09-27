أنجبت لأول مرة في عمر الـ 61

لندن ـ أصبحت سيدة إيطالية في الواحدة والستين من العمر أماً لأول مرة بعدما حملت بطريقة طبيعية، فقد أنجبت ماريا روزاريا فنروسو صبياً بصحة جيدة وزنه نحو 3 كلغ و370 غراماً، كما أورد موقع “ميرور”.

وقد علقت فنروسو أنها تشعر وزوجها إنزو بسعادة عارمة بعد ولادة طفلهما، إليا فرانشيسكو. وقالت لوسائل الإعلام المحلية: “لقد حققت حلمي. المستقبل لا يخيفني”. ولعل الأمر الأكثر ندرة هو أنها لم تخضع لأي علاج كي تتمكّن من الحمل.

وقد قال الطبيب ستيفانو بالمييري الذي أشرف على الولادة في أحد المستشفيات في بلدة كاستل فولتورنو في منطقة كامبانيا في جنوب غرب إيطاليا: “كان حملاً من دون مشكلات”، مضيفاً: “استمرت السيدة في ممارسة التمارين الرياضية بانتظام حتى الشهر السابع″.

قد يثير هذا الخبر الاستغراب، إلا أن الرقم القياسي لا تزال تحتفظ به سيدة إنكليزية أنجبت ثلاثة توائم عام 1887 عندما كان عمرها 62 عاماً. وانضم الصبيان الثلاثة الذين أنجبتهم بعد حمل طبيعي، إلى أولادها العشرة الآخرين.