سي إن إن: كلينتون فازت بأول مناظرة رئاسية

القاهرة - د ب أ – أظهر استطلاع رأي أجرته شبكة “سي.إن.إن.” الإخبارية الأمريكية، بالتعاون مع مؤسسة أبحاث الرأي”أو.آر.سي.”، بين الناخبين الأمريكيين الذين شاهدوا المناظرة الرئاسية الليلة الماضية، أن المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون فازت بهذه المناظرة بنسبة 62% في مقابل 27% فقط اعتقدوا أن ترامب كان الفائز.

ووفقاً للشبكة، فإن الناخبين ممن شاهدوا المناظرة قالوا إن كلينتون عبرت عن رأيها بوضوح أكثر من ترامب، وكان إدراكها للقضايا التي نُوقشت خلال المناظرة أفضل بفارق كبير، واعتبر البعض أن كلينتون نجحت بشكل أفضل من ترامب في معالجة وتناول مخاوف الناخبين حول رئاستها المحتملة.

وقال 47% من الناخبين، إن المناظرة لن تؤثر بشكل كبير على خطط اختيارهم للتصويت. ومن بين الذين يقولون إن المناظرة غيرت رأيهم، بلغت نسبة الذين أصبحوا يميلون إلى كفة كلينتون 34% ، في حين بلغت نسبة الذين انتقلوا إلى كفة ترامب 18%.

وشمل الاستطلاع مقابلات مع 521 من الناخبين المسجلين الذين شاهدوا المناظرة، وهامش الخطأ في نتائج الاستطلاع قدره 5ر4% قد يزيد أو ينقص.