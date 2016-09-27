مطعم يتيح تناول العشاء مجاناً… بشرط واحد

لندن ـ أطلقت شركة “إيكيا” السويدية العملاقة في مجال الأثاث والأدوات المنزلية مشروعاً جديداً في موسكو يتيح لزبائنها تناول وجبات العشاء والغداء مجانا شرط أن يعّدوا الطعام بأنفسهم.

وجهزت الشركة مكاناً خاصاً في وسط موسكو، في إطار مشروع “بدلا من المطعم”، حيث يمكن للزوار التجمع مع أفراد العائلة أو الأصدقاء في عدد لا يتجاوز 20 شخصا، وذلك بغية إقناع الناس بأن تصاميم المطابخ تغير القوالب المتعلقة بتحضير الطعام، بحسب الشركة.

كما تنظم “إيكيا” دورات تعليمية في النادي في أيام العطلة، وتوفر مستشارا في الطبخ لتقديم النصائح والإرشادات للزبائن ومساعدتهم على تعلم طريقة إعداد وجبات مختلفة ضمن قائمة “إيكيا”.

وتتحمل الشركة كافة تكاليف الخدمة.