مدرب إنكلترا يسقط في بئر الرشاوي

لندن ـ كشفت تقارير صحافية إنكليزية، تورط سام الاردايس، المدير الفني للمنتخب الإنكليزي، بالحصول على رشوة من رجال أعمال وهميين، للتحايل على قوانين الاتحاد الإنكليزي.

ونشرت صحيفة “تليغراف” البريطانية، فيديو للمدرب الاردايس، برفقة صحافيين قدموا أنفسهم له كرجال أعمال من شرق آسيا، لكي يساعدهم على الاستفادة المالية من سوق الانتقالات بالبريميرليج، بدخولهم كطرف ثالث بين وكلاء اللاعبين، وهو ما يتعارض مع القوانين في إنكلترا.

واتفق الاردايس، في الجلسة التي تمت قبل أول معسكر يقوده لمنتخب الأسود الثلاثة، على الحصول على مبلغ 400 ألف جنيه إسترليني، من أجل مساعدة هؤلاء رجال الأعمال، ومقابلة وكلاء في شركة بالشرق الأقصى.

وأفصح الاردايس، عن تورطه في جلب إينير فالنسيا من صفوف نادي مكسيكي، لينضم لوست هام يونايتد، برفقة وكلاء تحايلوا على القوانين بمساعدته.

وأثارت هذه التقارير ضجة كبيرة في الوسط الرياضي الإنكليزي، وفي انتظار رد فعل الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم، حول هذه الأزمة، خلال ساعات.