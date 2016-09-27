مسؤول: مقتل 12 جندياً أفغانياً على يد زملائهم أثناء نومهم

قندوز - رويترز - قال مسؤول أفغاني الثلاثاء إن ما يصل إلى 12 جندياً أفغانياً قُتلوا أثناء نومهم على يد زملاء لهم في موقع قرب مدينة قندوز بشمال أفغانستان.

وقال شير عزيز كماوال وهو قائد كبير بالشرطة في قندوز، إن جنديين يُشتبه بأن لهما صلة بطالبان فرا وانضما إلى المتشددين بعد تنفيذ هذا الهجوم أثناء الليل.

وكان هذا الموقع من بين مواقع كثيرة تشكل حلقة حماية حول قندوز، التي احتلتها طالبان لفترة وجيزة قبل عام فيما كانت أول مرة تسيطر فيها طالبان على عاصمة إقليمية منذ أن فقدت السلطة في 2001 .

وعانت القوات الأفغانية والقوات العسكرية الدولية في أفغانستان، من هجمات نفذها جنود مما قوض الثقة والروح المعنوية في صفوف هذه القوات.

وتقاتل القوات الحكومية الأفغانية التي يدعمها ويدربها الغرب، جماعات متشددة مختلفة من بينها طالبان التي تقول إنها تقاتل لطرد القوات الأجنبية وإعادة نظام إسلامي أصولي إلى الحكم.