إنريكي يقلل من تأثير غياب ميسي قبل مواجهة بوروسيا مونشنجلادباخ

برشلونة ـ قال لويس إنريكي، مدرب برشلونة، إن فريقه سيسافر لمواجهة بوروسيا مونشنجلادباخ، في دوري أبطال أوروبا، بدون ليونيل ميسي، لكنه يملك حلولاً كافية لسد الفراغ الذي تركه اللاعب الأرجنتيني.

ويغيب ميسي، ثلاثة أسابيع؛ بسبب إصابة في الفخذ، لكن برشلونة لم يتأثر بغياب لاعبه البارز، وانتصر بخمسة أهداف على سبورتينج خيخون، السبت الماضي في الليجا الإسبانية، في إظهار لقوته قبل مباراته الثانية بالمجموعة الثالثة.

وكانت المباراة الأولى، للفريق الكتالوني، في دوري الأبطال مذهلة، إذ سحق سيلتيك (7ـ0) ليتصدر الترتيب بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي، الذي يقوده مدربه السابق بيب جوارديولا.

وسجل برشلونة 18 هدفًا، منذ الهزيمة (2-1) أمام ألافيس بالدوري، في العاشر من سبتمبر/ أيلول.

وقال لويس إنريكي: “لدي أنواع مختلفة من اللاعبين ويمنحوني الكثير من الخيارات. بالنظر إلى من سنواجه والمجموعة الجاهزة، سأختار التشكيلة الأساسية، التي اعتقد أنها مناسبة لهذا الوضع.”

وأضاف: “فقدان ميسي، خسارة لكرة القدم. بوجود ميسي نحن أكثر قوة، لكننا سنستمر أقوياء.”

وأراح المدرب العديد من اللاعبين في مباراة السبت، من بينهم إيفان راكيتيتش، وأندريس إنيستا وجوردي ألبا، وخافيير ماسكيرانو.

وبالنسبة لحارس برشلونة مارك أندريه تير شتيجن، فإنها ستكون عودة مشوبة بالعواطف إلى النادي الذي تركه في 2014.

وقال تير شتيجن: “قضيت أوقات رائعة هنا ولعبت للفريق طيلة مسيرتي باستثناء آخر عامين”.

وتابع “بوروسيا هو حبي القديم، وسيظل كذلك، لكني أنتمي لبرشلونة بنسبة مائة في المائة، وعلى أرض الملعب ألعب لفريق واحد”.

وسيحتاج برشلونة لهذا التركيز من أجل الحصول على النقاط الثلاث، وإنهاء سلسلة انتصارات مونشنجلادباخ المتتالية على ملعبه البالغة 11 مباراة في كل البطولات، بعد فوزه (2ـ 0) على أنجولشتاد يوم السبت.

وسيرحب المدرب أندريه شوبرت، بعودة البرازيلي رافائيل، بعد تعافيه من الإصابة.

وبعد عودته للياقته من المتوقع وجود محمود داوود، لاعب الوسط في التشكيلة الأساسية، بعد مشاركته ضد انجولشتاد، مع سعي مونشنجلادباخ لتجاوز الهزيمة (4 ـ 0) أمام سيتي، في افتتاح مبارياته بالمجموعة.

وقال المدافع أوسكار فيندت: “نحن سعداء بمواجهة أحد أفضل أندية العالم. الأفضل أنهم سيأتون إلينا يوم الأربعاء”.

وأضاف: “لكننا لسنا مشجعين لبرشلونة، ولا نريد لعب دور المساعد هذه الليلة. نريد تقديم أفضل ما لدينا وتحقيق نتيجة استثنائية”.