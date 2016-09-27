وزير الخارجية البريطاني يلتقي الرئيس التركي اليوم في أنقرة

إسطنبول – د ب أ – من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء بن علي يلدرم في أنقرة الثلاثاء .

وقالت وزارة الخارجية في أنقرة، إنه من المقرر أن يزور جونسون مبنى البرلمان التركي ، الذي تعرض لأضرار خلال محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في تموز/يوليو الماضي ،ويعرب عن تضامن بريطانيا مع تركيا بعد الانقلاب.

ويمكن أن يكون اللقاء مع أردوغان غير مريح على نحو خاص ، حيث أن جونسون كان قد كتب قصيدة قبل تعيينه وزيراً للخارجية منذ شهرين تضمنت هجاء للرئيس التركي .

وكان جونسون قد كتب القصيدة رداً على الشكوى القانونية التي تقدم بها أردوغان ضد شاعر ساخر ألماني، كان قد قرأ قصيدة على الهواء على شاشة التلفزيون تهين الرئيس التركي، وذلك احتجاجاً على قمعه لحرية الرأي في تركيا.

كما انتقد جونسون مؤخراً أردوغان لقمعه حرية التعبير في وسائل الإعلام .

ويشار إلى أن جونسون له جذور تركية ، حيث أن جده الأكبر علي كمال كان سياسياً ورئيس تحرير صحيفة وشاعر في عهد الدولة العثمانية .