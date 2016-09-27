منظمة الصحة العالمية تدعو إلى ممرات آمنة لإجلاء المرضى والجرحى من شرق حلب

جنيف - رويترز – دعت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء، إلى إجلاء المرضى والمصابين في شرق حلب المحاصر عبر ممرات آمنة لمعالجتهم.

ويتعرض شرق المدينة الخاضع لسيطرة مقاتلي المعارضة لهجوم كبير تدعمه روسيا، وتقول المنظمة إن 35 طبيباً فقط موجودون بالمنطقة ويقومون برعاية ما يصل إلى 250 ألف شخص.

وقال فضيلة شايب المتحدثة باسم المنظمة في إفادة صحافية مقتضبة بجنيف، “تدعو منظمة الصحة العالمية إلى فتح ممرات إنسانية فوراً لإجلاء المرضى والجرحى من الجزء الشرقي من المدينة.”