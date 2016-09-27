المرصد السوري: المعارضة تسيطر على 30 بلدة وقرية في ريف حماة

القاهرة - د ب أ – أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الثلاثاء، بأن فصائل المعارضة السورية تواصل تقدمها في ريف حماة بعد سيطرتها على نحو 30 منطقة وبلدة وقرية .

وقال المرصد في بيان، إن الاشتباكات لا تزال مستمرة على أشدها بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جانب، وفصائل المعارضة المقاتلة وتنظيم جند الأقصى من جانب آخر، في محاور بريف حماة الشمالي الشرقي.

وأشار إلى أن الاشتباكات تتركز في قرية رأس العين التي تقدمت فيها الفصائل بعد سيطرتها على قريتي القاهرة والشعثة ومنطقة تل الأسود منذ فجر اليوم، بالإضافة لاشتباكات في محوري كراح والطليسية، في محاولة من المعارضة لتوسيع نطاق سيطرتها بريف حماة.

وحسب المرصد ، تترافق الاشتباكات مع قصف عنيف ومكثف بين الجانبين، واستهدافات متبادلة نجم عنها تدمير آليات، دون معلومات عن حجم الخسائر البشرية.