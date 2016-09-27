تايلاند تحقق في أربع حالات تشوه أجنة مرتبطة بفيروس زيكا

بانكوك – رويترز – قالت وزارة الصحة العامة، إن تايلاند تحقق فيما يشتبه بأنها أربع حالات إصابة بمرض صغر حجم الرأس المرتبط بفيروس زيكا في ثلاثة مواليد وجنين عمره 36 أسبوعاً، فيما قد يكون أول ظهور لهذا النوع من تشوه الأجنة المرتبط بفيروس زيكا في جنوب شرق آسيا.

وأعلنت العديد من دول جنوب شرق آسيا، عن تزايد حالات الإصابة بفيروس زيكا الذي ينقله البعوض، لكن تايلاند لديها أكبر عدد من المصابين في المنطقة فهناك 349 حالة إصابة مؤكدة منذ يناير كانون الثاني منها 25 امرأة حبلى.

وقال بياساكون ساكوساتايادورن وزير الصحة العامة، إن السلطات يجب أن تتحرى الدقة في تحقيقاتها لأن التأكيد سيكون “حساساً”.

وقال “نتائج التحاليل المعملية تحتاج ليومين لأننا يجب أن نتحرى الدقة في هذا الأمر المهم لأن الصلة لم تثبت من قبل… هذه مسألة حساسة في تايلاند.”

وخلص مسؤولون بقطاع الصحة في الولايات المتحدة إلى أن إصابة المرأة الحامل بفيروس زيكا، يمكن أن يتسبب في إصابة الجنين بمرض صغر حجم الرأس وهو تشوه للأجنة يتمثل في صغر حجم الرأس الذي يؤدي إلى مشكلات حادة تتعلق بالنمو.

وقال الوزير إن الأطفال الثلاثة ولدوا برؤوس صغيرة وأظهر الفحص بالموجات الصوتية، فيما يبدو أن الجنين كذلك له رأس صغير.

وقال أبيتشاي مونجكول مدير إدارة العلوم الطبية بالوزارة، إن اثنتين من الأمهات الأربع شخصت حالتهما بالإصابة بزيكا أثناء الحمل والأخريين لم تتأكد أصابتهما بالفيروس.

وقالت منظمة الصحة العالمية في رسالة بالبريد الالكتروني، إنه إذا تأكدت حالة في تايلاند فإنها ستكون الأولى في جنوب شرق آسيا.

وظهرت الصلة بين زيكا وصغر حجم الرأس لأول مرة العام الماضي في البرازيل، التي أكدت أكثر من 1600 حالة صغر حجم الرأس مرتبطة بإصابة الأم بفيروس زيكا.