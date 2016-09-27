مقتل أربعة أشخاص في ثاني تفجير انتحاري يهز العاصمة العراقية

بغداد - الأناضول- قتل أربعة أشخاص في تفجير انتحاري هو الثاني من نوعه الثلاثاء، في العاصمة العراقية بغداد، وفق ما افاد ضابط في الشرطة.

وقال النقيب في شرطة بغداد ياسر المصطفى، إن انتحارياً يرتدي حزاماً ناسفاً فجر نفسه في تجمع للمدنيين في منطقة البياع، ذات الكثافة السكانية الشيعية، جنوبي بغداد.

وأضاف المصطفى، أن الانفجار أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين إضافة الى الانتحاري وإصابة 12 آخرين من المدنيين بجروح.

ويأتي الهجوم بعد وقت قليل من انفجار مماثل وقع على مقربة من سوق شعبي في منطقة بغداد الجديدة ذات الكثافة السكانية الشيعية شرقي العاصمة، مما أوقع خمسة قتلى على الأقل و11 مصاباً، وفق العقيد في شرطة العاصمة حامد المؤمن.

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجمومين حتى الساعة (10:00 تغ)، لكن العاصمة العراقية عرضة لهجمات شبه يومية، يشنها في الغالب عناصر تنظيم الدولة عبر سيارات مفخخة وانتحاريين وعبوات ناسفة مما يوقع قتلى وجرحى معظمهم مدنيون.

وكثف مسلحو تنظيم الدولة هجماتهم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة في الأشهر الأخيرة بالتزامن مع انحسار نفوذهم على الأرض في شمال وغرب البلاد.

وتقول بغداد إنها ستهزم التنظيم في أرجاء العراق قبل نهاية العام الجاري.