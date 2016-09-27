الشرطة اليمنية تقبض على منفذي الهجوم على سجن المنصورة بعدن

صنعاء - د ب أ – أعلنت الشرطة اليمنية الثلاثاء، إلقاء القبض على منفذي الهجوم على مبنى سجن المنصورة المركزي بمحافظة عدن جنوبي البلاد .

وقالت شرطة عدن، في بيان، “ألقت الأجهزة الأمنية التابعة لإدارة أمن عدن فجر اليوم القبض على منفذي الهجوم على مبنى سجن المنصورة المركزي وضبط سيارتين شاركتا في العملية”.

وأوضحت، أن تلك “العناصر التخريبية” ألقت في ساعة متأخرة من ليل الاثنين، قنبلة بالقرب من سور مبنى سجن المنصورة المركزي،”مستخدمة سيارتين جرى ضبطهما لاحقاً – دون أن يوقع انفجار القنبلة إصابات في صفوف جنود حراس السجن”.

وأشارت إلى أن “قوة أمنية وجنود من حراس السجن انتشروا على إثر ذلك، وتبادلوا إطلاق النار مع المهاجمين ما أسفر عن إصابة عدد من المهاجمين واستشهاد جندي من طاقم حراسة سجن المنصورة متأثرا بجراح بليغة جراء إصابته بطلق ناري أثناء الاشتباك مع المهاجمين”.

وأضافت “وكان المهاجمون قد زرعوا عبوة ناسفة بجانب شركة اتصالات قريبة من موقع السجن فجروها لاحقاً، بغرض تشتيت انتباه الأجهزة الأمنية وبث الرعب في نفوس المواطنين ولم يسفر التفجير عن وقوع إصابات”.

وتشهد محافظة عدن، التي أعلنتها الحكومة “الشرعية”، عاصمة مؤقتة للبلاد، اختلالات أمنية واسعة، منذ تحريرها من قبضة الحوثيين والقوات الموالية لهم، على يد قوات الجيش والمقاومة الشعبية، بمساندة قوات التحالف العربي.