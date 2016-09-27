تفجير مدرعة بعبوة ناسفة في سيناء المصرية

القاهرة - الأناضول – فجر مجهولون، الثلاثاء، مدرعة أمنية مصرية بعوة ناسفة، زرعوها على طريق “رفح” الدولي شمال سيناء (شمال شرقي البلاد)، ما أدى إلى إصابة ضابط ومجندين بجروح.

وأكد مصدر أمني، مفضلاً عدم ذكر اسمه، لأنه غير مخول له التصريح لوسائل الإعلام، أن “ضابطاً ومجندين أصيبوا جراء تفجير مدرعة أمنية بعبوة ناسفة زرعها مجهولون، خلال قيام القوات الأمنية بعملية تمشيطية على طريق رفح الدولي شمالي سيناء، ضمن جهودها اليومية لاستتاب الأمن”.

وأضاف المصدر، “تم نقل المصابين الثلاثة لمستشفى العريش العسكري (شمال شرق) في حالة صحية متوسطة، كما تجرى قوات مشتركة من الجيش والأمن عملية تمشيط بحثاً عن عبوات ناسفة جديدة وعن الجناة”.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث، كما لم يصدر بيان من وزارة الداخلية حتى الساعة 9:40 ت.غ.

وينشط شمال سيناء، عدد من التنظيمات المسلحة، أبرزها “أنصار بيت المقدس″، الذي أعلن في نوفمبر/تشرين الثاني 2014، مبايعته لتنظيم “الدولة الاسلامية”، وتغيير اسمه لاحقاً إلى “ولاية سيناء”.

ومنذ سبتمبر/ أيلول 2013، تشن قوات مشتركة من الجيش والشرطة المصرية، حملة عسكرية موسعة، لتعقب العناصر “الإرهابية والتكفيرية”، في عدد من المحافظات، وخاصة محافظة شمال سيناء، وتتهمهم، بالوقوف وراء استهداف عناصرها ومقراتها الأمنية في شبه جزيرة سيناء.