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الجيش اللبناني يعلن مقتل شخص أثناء توقيفه

Sep 27, 2016

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بيروت - د ب أ – أعلن الجيش اللبناني الثلاثاء، مقتل شخص خلال تبادل لإطلاق النار أثناء محاولة توقيفه بسبب انتمائه الى تنظيم “الدولة الاسلامية”.

وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني، إنه “بتاريخه الساعة20ر6 وفي بلدة الكنيسة – عكار، وأثناء محاولة قوة من الجيش توقيف المدعو مصطفى محمد الأحمد الملقب بـ/مصطفى عوض/ لانتمائه إلى تنظيم الدولة الاسلامية، بادر إلى إطلاق النار على عناصر القوة الذين ردوا عليه بالمثل ما أدى إلى مقتله”.

ولم توضح قيادة الجيش هوية القتيل مراعاة للتحقيقات .

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