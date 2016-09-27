عباس يؤكد أهمية إنجاح المبادرة الفرنسية لحل القضية الفلسطينية

رام الله – د ب أ – أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس الثلاثاء، على أهمية إنجاح المبادرة الفرنسية لعقد مؤتمر دولي قبل نهاية العام الجاري لحل القضية الفلسطينية.

وقال عباس ، لدى استقباله وفداً من الحزب الاشتراكي الفرنسي في مدينة رام الله ، إن “الجانب الفلسطيني يبذل جهوداً كبيرة مع كل الأطراف الإقليمية والدولية بالتعاون مع الجانب الفرنسي لحشد الدعم للمبادرة الفرنسية”.

واعتبر عباس ، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) ، أن المبادرة الفرنسية “تشكل بارقة أمل حقيقية لإنقاذ العملية السياسية” مع إسرائيل والمتوقفة منذ مطلع عام 2014.

وشدد على “حرص الجانب الفلسطيني على تطوير العلاقات الثنائية والصداقة المميزة التي تربط فلسطين وفرنسا لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين”.

ونقلت الوكالة عن الوفد الفرنسي تأكيده دعم بلاده للعملية السياسية القائمة على مبدأ حل الدولتين ودعم حق الشعب الفلسطيني، في إقامة دولته المستقلة وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.