جنوب السودان يحث السودان والدول المجاورة على عدم السماح لمشار بشن تمرد جديد

جوبا - رويترز – حثت حكومة جنوب السودان الثلاثاء السودان ودول المنطقة، على عدم السماح لزعيم المعارضة ريك مشار بشن تمرد جديد، بعد أن هدد بالعودة إلى ساحة القتال إذا لم تنفذ مطالب ضرورية لإحياء اتفاق سلام.

ويقيم مشار في العاصمة السودانية الخرطوم بعد فراره من جنوب السودان، في أعقاب اندلاع قتال بين أنصاره وأنصار منافسه الرئيس سلفا كير في يوليو تموز. وكان الاثنان قد وقعا على اتفاق سلام هش في 2015 بعد صراع استمر عامين.

وبعد محادثات في الخرطوم ضمت كبار قادة ومسؤولي الحركة الشعبية لتحرير السودان – في المعارضة الأسبوع الماضي أمر مشار وحلفاؤه في بيان قواتهم بإعادة تنظيم صفوفها من أجل “المقاومة المسلحة” لحكومة كير. وقال جيمس جاتديت داك المتحدث باسم مشار في نيروبي “إذا تسنى إحياء اتفاق السلام فيمكننا حينئذ العودة إلى جوبا ولكن إذا لم يحدث ذلك فإن المقاومة المسلحة أحد الخيارات.”

وأضاف إنه يجب على الحكومة أن تعيد تعيين مشار وأن تسمح بعودة مزيد من القوات إلى جوبا مع مشار، وتوافق على نشر قوة حماية إقليمية سريعا وإلغاء القرارات التي اتُخذت منذ يوليو تموز.

وتهدد التوترات المتصاعدة بانزلاق جنوب السودان الذي استقل عن السودان عام 2011 إلى صراع شامل مرة أخرى.