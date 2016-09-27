احمدي نجاد يعلن انه لن يترشح للانتخابات الرئاسية الايرانية

طهران - أ ف ب – أعلن الرئيس الايراني المحافظ السابق محمود احمدي نجاد الثلاثاء، انه لن يترشح للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في ايار/مايو 2017 غداة تصريحات للمرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية آية الله علي خامنئي الذي طلب منه ذلك.

وكتب احمدي نجاد الذي شغل منصب الرئاسة الايرانية من 2005 الى 2013، في رسالة موجهة الى آية الله خامنئي نشرتها وسائل الاعلام الايرانية “مع كل الشكر لتصريحاتكم المهمة (…) وتلبية لرغبتكم ابلغكم انني لا انوي المشاركة في الانتخابات الرئاسية العام المقبل”.

وكان خامنئي صرح الاثنين، بدون ان يسمي احمدي نجاد ان “احدهم جاء لرؤيتي: لمصلحته ولمصلحة الشعب الايراني قلت له ان عليه الا يشارك”.

واضاف ان “هذا سيؤدي الى انقسام حاد بين قطبين مضر بالبلاد”، مؤكداً ان “البلاد بحاجة الى اتحاد وخصوصاً للقوى المؤمنة والثورية”.

وقال احمدي نجاد انه التقى آية الله خامنئي في 30 آب/اغسطس.

والمرشد هو صاحب القرار الاخير في شؤون البلاد الوطنية والداخلية على حد سواء وتوجيهاته تحترم.

ويأتي انسحاب احمدي نجاد بينما اعلن محافظ آخر هو محسن رضائي القائد السابق لحرس الثورة، قوات النخبة للنظام الايراني، الاثنين انسحابه من السباق الرئاسي ايضاً.

ويفترض ان يترشح الرئيس السابق المعتدل حسن روحاني في 2013 لولاية اخيرة من اربع سنوات.

ويحاول المحافظون الاتحاد لدعم مرشح واحد في مواجهة روحاني.

ويمكن ان يترشح للسباق رئيس بلدية طهران محمد باقر قاليباف مجددا، بعد ترشحه مرتين في 2005 و2013.